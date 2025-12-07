Flávio Bolsonaro participa de culto e inicia agenda de pré-campanha

Senador Flávio Bolsonaro participa de culta na igreja Comunidade das Nações, em Brasília, neste domingo (7/12) - (crédito: Danandra Rocha - CB/DA Press)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez, na manhã deste domingo (7/12), a primeira aparição pública após confirmar a pré-candidatura à Presidência da República. Ele participou de um culto na Comunidade das Nações, Igreja evangélica denominada Apostólica em Brasília. O evento, conduzido pelo pastor Pedro Leite, começou às 10h, mas o parlamentar chegou com atraso, sendo recebido em meio à movimentação de fiéis e curiosos.

Flávio deve iniciar oficialmente nesta semana a agenda de pré-campanha, que inclui viagens e encontros regionais. A presença no culto foi apresentada como um gesto de reforçar pontes com a base evangélica após assumir a missão de liderar o projeto político do PL nas eleições de 2026.

Antes de entrar no hall, o senador conversou rapidamente com a imprensa. “É um orgulho saber que vocês estão vindo comigo assistir ao culto hoje, domingo. Tá todo mundo convidado pra assistir. Saber que Deus ia agir, mas não tão rápido… já tá convertendo a imprensa”, disse.

Flávio anunciou sua candidatura à Presidência da República no dia (5), durante entrevistas e conversas com aliados, confirmando que foi escolhido pelo pai, Jair Bolsonaro, para representar o PL na disputa de 2026. O senador afirmou assumir a missão com “grande responsabilidade” e declarou que a campanha buscará dar continuidade ao projeto político do bolsonarismo.

Ao fim da celebração, Flávio Bolsonaro deve voltar a falar com a imprensa na área externa do Hípica Hall. A equipe do senador ainda não divulgou a programação completa dos próximos dias, mas sinalizou que a pré-campanha será acelerada a partir desta semana.