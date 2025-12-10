Boulos vai à Câmara para ofensiva do governo pelo fim da escala 6x1

No encontro de hoje, Boulos deve reforçar o apoio do governo a projetos já em tramitação que reduzem a carga horária e reorganizam o descanso semanal - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, participa nesta quarta-feira (10/12) da reunião na comissão especial da Câmara que discute o futuro da escala de trabalho 6x1. A presença dele marca a entrada direta do Executivo no embate criado após o parecer do relator Luiz Gastão (PSD-CE), que frustrou quem esperava ver avançar a proposta de extinguir o modelo.



No encontro, Boulos deve reforçar o apoio do governo a projetos já em tramitação que reduzem a carga horária e reorganizam o descanso semanal. A principal referência deve ser o texto relatado pelo deputado Leo Prates (PDT-BA), que consolida uma jornada máxima de 40 horas semanais, sem qualquer corte de salário, e garante dois dias consecutivos de folga, mudança que, na prática, substituiria o atual 6x1 por um regime 5x2.

A proposta estabelece um período de adaptação. A carga cairia primeiro para 42 horas, a partir de 1º de janeiro de 2027, chegando ao limite definitivo de 40 horas em 2028. Todos os trabalhadores que hoje ultrapassam esse teto seriam alcançados pela regra.

Já o descanso semanal remunerado passaria a ter dois dias consecutivos, com a exigência de que, pelo menos a cada três semanas, um deles recaia no domingo.