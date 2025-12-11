Mesmo com prescrição de processo, Marcola continuará em presídio de segurança máxima

Absolvido da maior processo judicial contra Primeiro Comando da Capital (PCC), Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, continuará preso na Penitenciária Federal de Brasília, unidade de segurança máxima. A prescrição da ação atinge apenas a acusação específica por associação criminosa — não interferindo no conjunto das condenações já impostas ao chefe da facção.

Em regime fechado desde 19 de julho de 1999, Marcola cumpre atualmente penas que somam mais de 300 anos de reclusão por homicídios, tráfico de drogas e roubo a banco. Ele e outros 174 réus foram absolvidos da maior denúncia apresentada contra o PCC. A Justiça de Presidente Venceslau reconheceu que o Estado perdeu o prazo legal para punir os réus, e o juiz declarou extinta a punibilidade.

Marcola seguirá preso, pois a extinção da punibilidade por prescrição se aplica exclusivamente à acusação contida na ação penal. Com isso, a prescrição não impacta a detenção de Marcola, que seguirá em presídio federal por ordem da Justiça.

O processo, conhecido como “Caso dos 175 réus”, se iniciou em 2013, quando o Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou 175 pessoas por envolvimento na facção, e ficou conhecido como a maior ação do órgão contra a organização criminosa.

Desde a apresentação da denúncia, o processo pouco avançou e atingiu o período de 12 anos, prazo para a prescrição da pena. A decisão foi assinada pelo juiz Gabriel Medeiros, da 1ª Vara da Comarca de Presidente Venceslau.

Em nota, o advogado Bruno Ferullo, responsável pela defesa de Marcola, afirmou que a prescrição é “instituto jurídico constitucionalmente assegurado, destinado a garantir segurança jurídica e impedir que o Estado exerça seu poder punitivo de forma ilimitada no tempo”.

