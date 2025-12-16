InícioPolítica
POLÍCIA FEDERAL

PF consulta Moraes sobre destino de encomendas enviadas a Bolsonaro

O pedido é feito porque não há regra na corporação sobre como tratar correspondências em detenções nas dependências da sede por longos períodos

Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso da Trama Golpista - (crédito: LUIZ SILVEIRA/STF)
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso da Trama Golpista - (crédito: LUIZ SILVEIRA/STF)

A Polícia Federal (PF) enviou um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes nesta terça-feira, 16, pedindo orientações sobre como proceder com cartas e encomendas destinadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso há três semanas na superintendência da corporação, em Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No documento, a PF não informa quantas correspondências já chegaram ao local. O delegado responsável pela comunicação, Marcos Paulo Pimentel, apenas solicita uma definição do Supremo e apresenta quatro possibilidades de encaminhamento: recebimento da correspondência; inspeção preliminar de segurança; entrega direta ao custodiado - exceto em caso de itens proibidos - ou repasse a familiar, ou a terceiro previamente autorizado para guarda.

O pedido é feito porque não há regra interna da PF sobre como tratar correspondências em casos de cumprimento de pena nas dependências da sede por longos períodos. Por isso, a corporação pede ao Supremo uma definição sobre qual procedimento deve ser adotado.

No mesmo ofício, a Polícia Federal também pergunta se Bolsonaro pode escrever cartas para serem entregues a familiares ou a pessoas por ele indicadas, como forma de estabelecer um protocolo sobre o tema.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ainda não há prazo para a resposta de Alexandre de Moraes.

 

  • Google Discover Icon

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 16/12/2025 22:56 / atualizado em 16/12/2025 22:56
SIGA
x