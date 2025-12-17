Perícia médica de Bolsonaro ocorre nesta quarta-feira por ordem do STF

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado, condenado pelo STF por tentativa de golpe de Estado - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Será realizada nesta quarta-feira (17/12) a perícia médica oficial do ex-presidente Jair Bolsonaro, na Polícia Federal no Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília. A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após a defesa comunicar à Corte a ocorrência de novos problemas de saúde.

Segundo os advogados, Bolsonaro teria apresentado intercorrências médicas recentes e precisaria passar por uma intervenção cirúrgica imediata. Diante das alegações, o STF decidiu submeter o ex-presidente a uma avaliação técnica independente para verificar o quadro clínico informado.

Além do exame presencial, os peritos vão analisar laudos e exames encaminhados pela defesa. Entre eles estão ultrassonografias realizadas recentemente, que, por determinação de Moraes, foram enviadas previamente à PF para subsidiar a perícia.

No último domingo (14), Bolsonaro passou por um exame de ultrassom, feito nas dependências da Superintendência da PF em Brasília, com autorização judicial. Após a avaliação, médicos particulares recomendaram a realização de uma nova cirurgia. Na segunda-feira (15), o ministro reforçou a necessidade de que todo o material médico fosse compartilhado com os peritos oficiais antes da análise desta quarta-feira.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. O resultado da perícia deverá embasar futuras decisões do Supremo relacionadas à situação de saúde do ex-presidente.

