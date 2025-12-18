Lula almoça com comandantes das Forças Armadas e novos generais

Também participaram do almoço o ministro da Defesa, José Múcio, e outras autoridades militares - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta quinta-feira (18/12) de um almoço com os três comandantes das Forças Armadas: general Tomás Paiva, do Exército; tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, da Aeronáutica; e almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A cerimônia de confraternização ocorreu no Clube do Exército, e também contou com a apresentação dos cerca de 100 novos oficiais-generais das Três Forças, que foram promovidos recentemente à patente mais alta. Também participaram o ministro da Defesa, José Múcio, e outras autoridades militares, como a presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha.



Leia também: Lula diz que governo termina o ano com vitórias no Congresso

O encontro é o primeiro entre Lula e os chefes das três Forças desde a prisão de militares de alta patente condenados por tentativa de golpe de Estado, como o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Augusto Heleno e o ex-ministro da Defesa general Paulo Sérgio Nogueira, que estão presos em Brasília, no Comando Militar do Planalto (CMP).

Leia também: Lula recebe Múcio e comandantes após reunião sobre corte de gastos

Também estão presos o ex-comandante da Marinha, almirante de esquadra Almir Garnier Santos, em Brasília, e o general Walter Braga Netto, também ex-ministro da Defesa, no Rio de Janeiro.