Lula almoça com comandantes das Forças Armadas e novos generais

Solenidade ocorreu no Clube do Exército, e Lula foi apresentado aos militares recém-promovidos a oficiais-generais nas três Forças. É o primeiro encontro após fim do julgamento de generais por golpe de Estado pelo STF

Também participaram do almoço o ministro da Defesa, José Múcio, e outras autoridades militares - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta quinta-feira (18/12) de um almoço com os três comandantes das Forças Armadas: general Tomás Paiva, do Exército; tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, da Aeronáutica; e almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen.

A cerimônia de confraternização ocorreu no Clube do Exército, e também contou com a apresentação dos cerca de 100 novos oficiais-generais das Três Forças, que foram promovidos recentemente à patente mais alta. Também participaram o ministro da Defesa, José Múcio, e outras autoridades militares, como a presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha.

O encontro é o primeiro entre Lula e os chefes das três Forças desde a prisão de militares de alta patente condenados por tentativa de golpe de Estado, como o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Augusto Heleno e o ex-ministro da Defesa general Paulo Sérgio Nogueira, que estão presos em Brasília, no Comando Militar do Planalto (CMP).

Também estão presos o ex-comandante da Marinha, almirante de esquadra Almir Garnier Santos, em Brasília, e o general Walter Braga Netto, também ex-ministro da Defesa, no Rio de Janeiro.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 18/12/2025 16:36
