Genial/Quaest: 45% reprovam Lula por indicar Jorge Messias ao STF

Enquanto Jorge Messias (foto) é o indicado de Lula para a vaga no STF, maioria dos senadores preferem o nome de Rodrigo Pacheco - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

A indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reprovada por 45% dos brasileiros, aponta a pesquisa Genial/Quaest. Outros 30% aprovaram a escolha, enquanto 25% não quiseram ou não souberam responder.

A aprovação é maior à da outra indicação do petista neste mandato. Em 2023, Lula escolheu Cristiano Zanin para a vaga de Ricardo Lewandowski no STF, decisão aprovada por apenas 23% e reprovada por 60%.

A indicação de Messias tem maior apoio do público lulista, dos quais 61% disseram aprovar a nomeação. Dos bolsonaristas, por outro lado, 73% reprovaram.

65% não sabem

O levantamento, realizado entre 11 e 14 de dezembro, observou desconhecimento da população em relação à indicação. 65% disseram não ficar sabendo que Lula escolheu Messias.

O presidente anunciou a escolha em 20 de novembro. O atual advogado-geral da União assumirá a vaga de Luís Roberto Barroso, que se aposentou, caso seja aprovado após sabatina no Senado Federal.

Escolha do presidente

Entre os entrevistados, 54% disseram à Genial/Quaest que o chefe do Executivo não deve ter o poder de indicar quem quiser para uma vaga no STF. 41% se posicionaram a favor do atual modelo, e 5% não sabem ou não responderam.

