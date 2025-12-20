InícioPolítica
Mercosul

Lula na Cúpula do Mercosul: 'Liberdade é 1ª vítima de um mundo sem regras'

Na abertura da reunião de Chefes de Estado do Mercosul, presidente brasileiro destaca Venezuela, UE, democracia e feminicídio

Foto oficial dos Presidentes e Chefes de Delegação dos Estados Partes do Mercosul e dos Estados Associados, em frente às Cataratas do Iguaçu - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
Foto oficial dos Presidentes e Chefes de Delegação dos Estados Partes do Mercosul e dos Estados Associados, em frente às Cataratas do Iguaçu - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu, na manhã deste sábado (20/12), em Foz do Iguaçu (PR), a 67ª Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, com a presença dos presidentes da Argentina, Javier Milei; do Paraguai, Santiago Peña; e do Uruguai, Yamandú Orsi. A reunião marca a passagem da presidência pro tempore do bloco do Brasil para o Paraguai.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No discurso de abertura, o líder brasileiro listou alguns avanços do bloco econômico no último semestre, sob a presidência brasileira, mas dedicou boa parte da fala de pouco mais de 10 minutos para tratar das operações militares dos Estados Unidos na costa da Venezuela, da defesa da democracia e do multilateralismo, e do adiamento da assinatura do acordo comercial com a União Europeia, que deveria ocorrer, hoje, em Foz do Iguaçu, mas foi adiado para janeiro a pedido da Itália.

Lula não escondeu a frustração por não comandar a cerimônia de assinatura do acordo com os europeus — que criaria um mercado consumidor de mais de 700 milhões de pessoas —, mas se mostrou otimista com a solução do impasse criado pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que pediu mais tempo para negociar com o agronegócio de seu país salvaguardas para proteger a produção interna da competição com produtos sul-americanos.

Na abertura da Cúpula, Lula disse que o Mercosul vai continuar prospectando novos mercados e acordos de comércio. “Diversificar parcerias é chave para a resiliência da economia”, disse. O Mercosul conduz mais de 10 negociações com outros países e blocos, que podem ser fechadas ao longo do período da presidência paraguaia.

“Eu espero que tenhamos seis meses de uma boa colheita, de bons frutos e de bons acordos internacionais. O mundo está ávido a fazer acordo com o Mercosul. E nós, certamente, vamos conseguir, nesse período, fazer os acordos que não foram possíveis realizar na minha presidência”, declarou Lula. 

Venezuela

A crise entre Estados Unidos e Venezuela, com ameaça de guerra em um país que faz fronteira com o Brasil, também foi destacada pelo presidente Lula na abertura da Cúpula. Para ele, a ameaça da soberania de um país não está na integração e, sim, em "guerras, forças antidemocráticas e crime organizado”.

Ele lembrou que, desde a Guerra das Malvinas (entre Inglaterra e Argentina, nos anos 1980), não havia uma ameaça real de intervenção militar estrangeira na América do Sul. Foi uma referência à presença de navios e aviões de combate dos Estados Unidos no Caribe, para bloquear o tráfego de embarcações que tenham a Venezuela como destino ou origem.

“Passadas mais de quatro décadas, desde a Guerra das Malvinas, o continente sul-americano volta a ser assombrado pela presença militar de uma potência extrarregional. Os limites do direito internacional estão sendo testados. Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária para o Hemisfério (Sul) e um precedente perigoso para o mundo”, alertou o presidente brasileiro.

Democracia e feminicídio

O presidente Lula também destacou, na abertura da cúpula do Mercosul, que as democracias estão sob ataques e pressões. Ele deu o exemplo do Brasil — que viveu uma tentativa de golpe de Estado — como resistência ao avanço de forças antidemocráticas. “A democracia brasileira sobreviveu ao mais duro atentado sofrido desde o fim da ditadura. Os culpados pela tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023 foram investigados, julgados e condenados conforme o devido processo legal. Pela primeira vez na sua história, o Brasil acertou as contas com o passado”, enfatizou. 

Ao defender as instituições democráticas, Lula disse que “enfraquecer essas instituições significa abrir espaço para o crime organizado”. E declarou que o Mercosul decidiu combater o crime organizado transnacional "de forma conjunta”, atuando no enfrentamento do tráfico de drogas e na recuperação de ativos de atividades ilícitas. 

“A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras”, disse Lula, que vai propôr a realização de um encontro entre os ministros da Justiça e de Segurança Pública dos países vizinhos para fortalecer a cooperação sul-americana nesse tema.

O aumento de casos de feminicídio na América Latina foi destacado pelo presidente brasileiro ao falar de segurança pública. Segundo dados da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal), a América Latina é a região “mais letal do mundo para as mulheres”, com 11 assassinatos de mulheres diariamente, em media.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Vinicius Doria

Repórter

Jornalista profissional graduado na UnB (1986), construiu carreira com passagem pelas principais redações da capital, como TV Globo, Band, EBC, Folha de S.Paulo, Valor Econômico e Correio Braziliense.

Por Vinicius Doria
postado em 20/12/2025 12:23 / atualizado em 20/12/2025 12:24
SIGA
x