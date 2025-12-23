Comercial da Havaianas gera 31 milhões de menções nas redes em 48 horas

O estudo mostrou que a polêmica envolvendo o comercial gerou 31.456.989 menções nas redes sociais em apenas 48 horas, considerando publicações no Facebook, Instagram, TikTok, X (Twitter) e YouTube - (crédito: Reprodução/Divulgação)

Em 48 horas, o comercial exibido pela Havaianas gerou mais de 31 milhões de menções nas redes sociais, considerando publicações no Facebook, Instagram, TikTok, X (Twitter) e YouTube. O vídeo, que tem a atriz Fernanda Torres como protagonista causou polêmica, por dizer que em 2026, o ideal é não entrar o ano com pé direito e sim, com os dois pés. Bolsonaristas e apoiadores inundaram as redes sociais criticando a marca. Nesse mesmo período, o perfil da marca no Instagram, registrou crescimento superior a 300 mil novos seguidores.

O levantamento foi feito pela Ativaweb, empresa de monitoramento digital, que classificou o episódio como um fenômeno de polarização digital, em que a marca passou a ser utilizada como símbolo em disputas ideológicas. O publicitário, coordenador do estudo, Alek Maracajá, ressaltou que a a polarização política no Brasil não está ligada apenas ao contexto que conhecemos, mas a qualquer movimento que possa gerar discordância. “A polarização está viva no Brasil e atravessa tudo: política, cultura e até consumo. O caso Havaianas é um exemplo claro de como qualquer símbolo pode ser rapidamente transformado em campo de disputa ideológica nas redes", frisou.

O estudo mostrou que a polêmica envolvendo o comercial gerou 31.456.989 menções nas redes sociais em apenas 48 horas, considerando publicações no Facebook, Instagram, TikTok, X (Twitter) e YouTube, onde 41,9% das menções foram classificadas como positivas, 43,6% como críticas e 14,5% como neutras.

De acordo com o estudo, o pico de repercussão ocorreu às 20 horas do dia 21 de dezembro, momento em que houve a maior concentração simultânea de comentários, compartilhamentos e publicações sobre o tema. Segundo Maracajá, o volume é comparável ao observado em grandes debates políticos nacionais.

Ele explicou que, após as primeiras 24 horas, a explosão de menções foi referente a memes e conteúdos de humor, fazendo com que o assunto "ultrapassasse as bolhas políticas tradicionais e alcançasse perfis que normalmente não participam de discussões partidárias".

A Ativaweb analisou ainda que a Havaianas teve um aumento no numero de seguidores, no Instagram, com taxa de engajamento 9,6%, índice considerado alto para marcas de grande porte, segundo o estudo. O pesquisador revela que, apesar do crescimento, o "engajamento está associado à hiperexposição gerada por conflito, e não necessariamente a uma adesão positiva à marca".



