Alexandre Frota transforma boicote de bolsonaristas contra Havaianas em boa ação

A nova campanha publicitária da Havaianas, estrelada por Fernanda Torres, segue dando o que falar. Desta vez, Alexandre Frota decidiu se posicionar publicamente contra a reação de bolsonaristas que passaram a descartar os chinelos da marca.
O ex-deputado federal usou seu perfil no Instagram para criticar o desperdício e chamou atenção para a realidade social do país.
“Se é pé esquerdo ou direito, só quem precisa sabe, e o desperdício nesse país é enorme”, escreveu ao publicar um vídeo sobre o tema.
Frota contou que iniciou uma mobilização para recolher as sandálias jogadas fora e destiná-las a pessoas em situação de vulnerabilidade.
Ele explicou que a decisão surgiu ao acompanhar a repercussão negativa da campanha.
“No país da desigualdade social, da fome, da pobreza, eu estou vendo a repercussão desse vídeo da Fernanda Torres e um monte de gente jogando os pares de chinelos fora. Estava andando por São Paulo e resolvi passar em alguns pontos para recolher tudo o que fosse encontrando”, afirmou.
Em seguida, destacou o objetivo da ação: “Nós iremos lavar e reformar essas Havaianas e entregar para pessoas que necessitam de um calçado, porque ainda tem muita gente descalça nesse país”.
Ao longo do vídeo, Frota mostrou o resultado inicial da iniciativa. Segundo ele, cerca de 30 pares de chinelos já haviam sido recolhidos com o apoio de sua equipe.
“Nós já recolhemos quase 30 pares de chinelos, então vamos limpar e aproveitar que é Natal para entregar aos que precisam”, disse.
As imagens também exibem o ex-deputado higienizando as sandálias e finalizando com um bilhete desejando “Feliz Natal”.
