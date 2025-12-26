Coronel Chrisóstomo chega ao DF Star em meio à internação de Bolsonaro

A presença do deputado no hospital gerou questionamentos, mas, de acordo com a assessoria de Coronel Chrisóstomo, a ida ao DF Star não tem relação com a internação do ex-presidente - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Por volta das 11h desta sexta-feira (26/12), o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) chegou ao Hospital DF Star, em Brasília, carregando uma mala. A unidade hospitalar é a mesma onde o ex-presidente da República Jair Bolsonaro está internado desde a última quarta-feira (24/12).

Bolsonaro passou por um procedimento cirúrgico na quinta-feira (25/12), realizado sob anestesia geral, com duração prevista de aproximadamente quatro horas. Segundo informações médicas divulgadas anteriormente, a cirurgia teve como objetivo interromper temporariamente a função do diafragma para reduzir episódios recorrentes de soluços relatados pelo ex-presidente. O quadro clínico está relacionado a alterações gastrointestinais decorrentes da facada sofrida por Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018.

A presença do deputado no hospital gerou questionamentos, mas, de acordo com a assessoria de Coronel Chrisóstomo, a ida ao DF Star não tem relação com a internação do ex-presidente.

“Ele está fazendo exames de rotina porque ele também é atendido aí [no DF Star]. No início do ano ele fez uma cirurgia no coração, daí tem que fazer exames de rotina para acompanhar, mas está tudo bem com ele”, informou a assessoria.

Até o momento, ainda não há informações se o deputado também irá visitar o ex-presidente durante a internação.

