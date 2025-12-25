Bolsonaro passará por fisioterapia e cuidados de analgesia, diz boletim médico

Na próxima segunda-feira (29), Bolsonaro deverá ser reavaliado para checar a necessidade de procedimento para tratar dos soluços - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Boletim médico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), divulgado na tarde sesta quinta-feira (25/12), informa que ele precisará seguir em cuidados pós-operatórios com analgesia e fisioterapia motora. O ex-chefe do Executivo passou hoje por uma cirurgia de herniorrafia inguinal bilateral, com previsão de recuperação entre 5 e 7 dias.

A equipe médica, comandada pelo cardiologista Brasil Ramos Caiado e pelo cirurgião-geral Cláudio Birolini, recomendou prevenção de trombose venosa — formação de um coágulo (trombo) dentro de uma veia, geralmente nas pernas, que bloqueia o fluxo sanguíneo, causando dor, inchaço, calor e vermelhidão na área afetada.

Na próxima segunda-feira (29), Bolsonaro deverá ser reavaliado pelos médicos para checar a necessidade de procedimento intervencionista para tratar dos soluços. No momento, a equipe tem usado tratamento clínico para melhorar a condição do ex-presidente.

