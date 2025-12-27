Michelle pede orações para Bolsonaro antes de novo procedimento médico

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro utilizou as redes sociais, neste sábado (27/12), para pedir orações em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou por mais um procedimento médico. Segundo a publicação, Bolsonaro foi encaminhado ao centro cirúrgico para a realização de um bloqueio do nervo frênico, intervenção indicada para aliviar crises recorrentes de soluços.

Na mensagem, Michelle afirmou que o procedimento tem como objetivo trazer alívio definitivo ao quadro que, de acordo com ela, já se estende há cerca de nove meses. “Peço que intercedam em oração por mais esse procedimento, para que seja exitoso e traga alívio definitivo”, escreveu.

Ainda segundo o relato, o ex-presidente enfrenta um período prolongado de sofrimento, descrito como uma fase de “luta e angústia”, marcada por episódios diários de soluços, que teriam impactado sua rotina e bem-estar.

Pela manhã, um integrante da equipe médica, desceu à portaria da imprensa para comunicar aos jornalistas que Bolsonaro passou a noite com soluços. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais da equipe médica sobre o resultado do procedimento nem sobre eventuais próximos passos no tratamento.