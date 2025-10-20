Primeira morte por intoxicação de metanol é confirmada no Paraná

Foi realizada a coleta de material para exame laboratorial e o resultado deu positivo para metanol - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Paraná confirmou, nesta segunda-feira (20/10), a primeira morte por intoxicação de metanol após consumo de bebida alcoólica. A vítima é um homem de 55 anos, residente de Foz do Iguaçu.

Ele deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade na terça-feira (14/10), com quadro de dor abdominal e informou que havia feito ingestão de bebida alcoólica um dia antes. O paciente tinha doenças crônicas e comorbidades e morreu ainda na UPA. Foi realizada a coleta de material para exame laboratorial e o resultado deu positivo para metanol.

A Secretaria de Saúde do Paraná e o município de Foz do Iguaçu investigam mais uma morte de uma pessoa que pode ter relação com a primeira morte. Um homem de 47 anos foi encontrado morto em casa. Ao todo o Paraná já registrou 22 notificações, sendo 5 casos confirmados.

A Secretaria de Saúde alerta que é importante ficar atento aos sintomas de intoxicação por metanol. A substância não pode ser identificada pelo cheiro ou sabor, pois não altera a bebida.

Os sinais costumam surgir entre 6h a 72h após a ingestão e podem ser confundidos com uma ressaca: dor abdominal, visão turva, confusão mental e náusea. Os sintomas iniciais são dor de cabeça, náuseas, vômitos, sonolência, falta de coordenação, tontura e confusão mental.

Já os sintomas graves incluem dor abdominal intensa, alterações visuais (visão embaçada, pontos escuros, sensibilidade à luz ou cegueira súbita), dificuldade para respirar, convulsões e coma.

Veja os cuidados ao consumir bebidas alcoólicas:

Compre apenas de locais confiáveis e desconfie de preços muito baixos;

Verifique se o líquido está limpo e se o lacre da garrafa está intacto;

Rótulos tortos, borrados ou com erros podem indicar falsificação;

Confira se a embalagem tem o registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que garante a fiscalização da produção;

Em bebidas destiladas, veja se há o selo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que indica que o produto passou pela inspeção oficial;

Estabelecimentos devem exigir nota fiscal dos fornecedores para garantir a origem das bebidas;

Em caso de suspeita de intoxicação, procure atendimento médico imediatamente.

