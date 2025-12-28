Estudo mostra como imagem de Lula mudou nas redes sociais em 2025

Segundo o estudo, o presidente Lula voltou a se destacar positivamente nas redes sociais a partir do final do mês de agosto deste ano - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerra 2025 com imagem digital positiva, após um processo de reorganização narrativa, reposicionamento internacional e fortalecimento do discurso de soberania do Brasil. A avaliação faz parte de um estudo da Ativaweb, empresa especializada em inteligência digital e análise de Big Data, que acompanhou, ao longo de todo o ano, o comportamento das redes sociais e sites ligados ao governo federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com o levantamento, o primeiro semestre foi marcado por crises de comunicação, ruídos econômicos e disputas institucionais que impactaram negativamente o ambiente digital. O desgaste se deu, principalmente, segundo o estudo, por temas ligados à política fiscal e à arrecadação, como mudanças tributárias, o episódio envolvendo o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e do o anúncio de uma possível cobrança para o PIX.

Apesar do impactos, o estudo aponta que esse período não resultou em perdas estruturais de apoio e que as oscilações foram concentradas em públicos mais reativos e polarizados, enquanto a base digital mais estável permaneceu conectada ao governo. Segundo o estudo, o presidente Lula voltou a se destacar positivamente a partir do final do mês de agosto, quando passou a tomar uma postura mais firme sobre soberania nacional, protagonismo internacional e reposicionamento do Brasil no mundo.

"Crises externas e tentativas de pressão internacional não enfraqueceram a imagem de Lula. Pelo contrário, funcionaram como gatilho emocional positivo, reforçando a ideia de um presidente que defende o Brasil no cenário global", afirma a Ativaweb.

Leia também: Lula eleva impostos sobre bets e veta brecha para ressuscitar emendas

A COP30 destacou o presidente e o país como liderança da pauta ambiental. O estudo apontou aumento de menções positivas, ampliação do alcance fora das "bolhas ideológicas" e crescimento consistente de seguidores em todas as plataformas.

A agenda internacional teve papel decisivo nesse reposicionamento. A presença de Lula em fóruns multilaterais e a atuação em temas estratégicos, como meio ambiente, diplomacia e governança global, ampliaram o alcance da imagem para além das bolhas ideológicas domésticas. A Ativaweb afirma que o encontro do presidente Lula com o presidente americano Donald Trump foi decisivo para a melhoria da imagem do governo. "Lula passa a ser percebido como estadista experiente, teve redução da hostilidade internacional, fortalecendo a imagem de liderança global".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No segundo semestre, os dados mostram redução significativa de crises digitais, maior previsibilidade na comunicação institucional, fortalecimento da imagem institucional e crescimento orgânico mais sustentável. O engajamento tornou-se menos reativo, porém mais qualificado. Os dados foram analisados de janeiro a dezembro de 2025, usando como metodologia o Big Data, que são dados públicos colhidos nas plataformas Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, sites, blogs e imprensa nacional.