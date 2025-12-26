InícioPolítica
Lula lidera no 1º turno em todos os cenários, diz Paraná Pesquisas

Levantamento do Paraná Pesquisas mostra petista à frente; mesmo preso e inelegível, ex-presidente Jair Bolsonaro aparece como nome mais forte da oposição

Presidente Lula voltou a Minas Gerais nesta quinta-feira (11/12) - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera as intenções de voto para o primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, segundo nova pesquisa nacional do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta sexta-feira (26/12). No principal cenário estimulado do levantamento, o petista soma 36,9%, à frente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que aparece com 31,3%. Bolsonaro, no entanto, está inelegível e preso por tentativa de golpe de Estado, o que o impede de disputar o pleito.

Ainda nesse cenário, Ciro Gomes (PSDB) figura com 6,9% das intenções de voto, seguido pelo governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), com 6,5%. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), registra 4%, enquanto o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), marca 1,6%. A senadora Tereza Cristina (PP) aparece com 1,4%, e Renan Santos (Missão), com 0,6%. Entre os entrevistados, 6% afirmaram que votariam em branco ou nulo, e 4,8% disseram não saber ou preferiram não responder.

Em um segundo cenário estimulado, o nome de Jair Bolsonaro é substituído pelo do senador Flávio Bolsonaro (PL), apontado como sucessor político do ex-presidente. Nesse recorte, Lula amplia ligeiramente a vantagem e alcança 37,6% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 27,8%. 

 

Confira os cenários estimulados: 

Cenário 1

  • Lula (PT): 36,9%
  • Jair Bolsonaro (PL): 31,3%
  • Ciro Gomes (PSDB): 6,9%
  • Ratinho Jr. (PSD): 6,5%
  • Ronaldo Caiado (União): 4%
  • Romeu Zema (Novo): 1,6%
  • Tereza Cristina (PP): 1,4%
  • Renan Santos (Missão): 0,6%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 6%
  • Não sabe/Não opinou: 4,8%

Cenário 2

  • Lula (PT): 37,6%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 27,8%
  • Ratinho Jr. (PSD): 9%
  • Ciro Gomes (PSDB): 7,9%
  • Romeu Zema (Novo): 3,1%
  • Tereza Cristina (PP): 1,9%
  • Renan Santos (Missão): 0,8%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 6,7%
  • Não sabe/Não opinou: 5,3% 

Cenário 3

  • Lula (PT): 37,8%
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 26,2%%
  • Ciro Gomes (PSDB): 8,7%
  • Ronaldo Caiado (União): 5%
  • Romeu Zema (Novo): 3,9%
  • Tereza Cristina (PP): 2,5%
  • Renan Santos (Missão): 0,8%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 8,9%
  • Não sabe/Não opinou: 6,1%

Cenário 4

  • Lula (PT): 37,2%
  • Michelle Bolsonaro (PL): 24,4%
  • Ciro Gomes (PSDB): 8,3%
  • Ratinho Jr. (PSD): 8,2%
  • Ronaldo Caiado (União): 4,9%
  • Romeu Zema (Novo): 3,2%
  • Tereza Cristina (PP): 2%
  • Renan Santos (Missão): 0,9%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 5,8%
  • Não sabe/Não opinou: 5,1%

O levantamento ouviu 2.038 eleitores e a margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, com grau de confiança de 95%.

