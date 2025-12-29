Oposição articula ofensiva por impeachment de Moraes



A oposição ao governo na Câmara dos Deputados decidiu interromper o recesso parlamentar para intensificar a pressão pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Uma coletiva de imprensa foi marcada para esta segunda-feira (29/12), às 16h, no Congresso Nacional, convocada pelo novo líder do bloco oposicionista, deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB).



O requerimento foi encaminhado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a quem cabe admitir e dar andamento a pedidos de destituição de ministros do STF.



O Congresso está oficialmente em recesso desde 19 de dezembro, com retorno das atividades legislativas previsto apenas para fevereiro. Ainda assim, parlamentares da oposição avaliam que a gravidade das denúncias atribuídas ao ministro justifica a mobilização.



Segundo líder da oposição, o objetivo é articular apoio político e institucional para levar adiante um novo pedido de impeachment, além de conclamar senadores a se somarem à iniciativa.



Atualmente, Alexandre de Moraes acumula mais de 80 representações no Senado, nenhuma delas em tramitação. A oposição, no entanto, sustenta que há um novo contexto político e jurídico que exige apuração. Entre os pontos levantados estão denúncias envolvendo supostas conversas relacionadas ao Banco Master e um contrato de alto valor firmado com o escritório de advocacia de sua esposa.



A estratégia anunciada inclui a coleta de assinaturas entre deputados, a convocação de parlamentares de diferentes partidos e a tentativa de manter o tema em evidência mesmo durante o recesso.