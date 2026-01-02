Filipe Martins está detido no Paraná após decisão de Moraes

A Polícia Federal (PF) encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (2/1), um relatório informando ao ministro Alexandre de Moraes o cumprimento da prisão preventiva de Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Segundo a corporação, Martins está custodiado na cadeia pública Hildebrando de Souza, localizada em Ponta Grossa, no Paraná. A detenção foi realizada por volta das 06h30, no centro da cidade. A ação foi acompanhada pela esposa e pelo advogado do ex-assessor.
A prisão de Filipe Martins foi determinada após o descumprimento de medidas cautelares impostas pela Justiça. Desde 27 de dezembro, Filipe Martins estava em prisão domiciliar e utilizava tornozeleira eletrônica. Na decisão, Alexandre de Moraes afirmou que ficou caracterizado o descumprimento das restrições judiciais, destacando que a própria defesa admitiu o uso de redes sociais.
Para o ministro, não há fundamento na justificativa apresentada, de que as plataformas teriam sido acessadas apenas para fins de organização e preservação de informações relacionadas à ampla defesa. Antes disso, na terça-feira (30/12), Moraes havia intimado a defesa a prestar esclarecimentos sobre a utilização de uma conta no LinkedIn, advertindo que o caso poderia resultar na decretação da prisão preventiva.
Jeffrey Chiquini, advogado responsável pela defesa de Filipe Martins, classificou o ex-assessor como “preso político” e afirmou que Filipe estaria sendo perseguido por um “regime autoritário”.
Por meio das redes sociais o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se manifestou em relação a prisão de Martins, afirmando que a ação de Moraes é uma “tirania” que “inova no absurdo ao prender Filipe Martins”: “É a falência do sistema ver alguém ser encarcerado por uma denúncia de uma suposta busca, mesmo cumprindo todas as cautelares a ele impostas a mais de 560 dias. Repito: Ou o Senado retira Alexandre de Moraes, ou essas perseguições não terão fim”, conclui o parlamentar.
