VENEZUELA

'Lula será delatado', diz Flávio Bolsonaro após captura de Maduro

Na corrida eleitoral de 2026, senador afirmou que 'o comunismo nunca levou um povo à prosperidade; só levou nações inteiras ao medo, à fome e à fuga'

Segundo Flávio, a Venezuela se tornou um dos exemplos mais extremos de como um regime autoritário pode destruir uma nação - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Um dos principais nomes da oposição na disputa eleitoral deste ano, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, neste sábado (3/1), que espera que Lula seja delatado. A declaração foi feita horas depois do presidente Donald Trump informar a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em operação militar realizada pelos Estados Unidos (EUA) na capital Caracas.

"Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas…", escreveu o presidenciável pelo X, antigo Twitter.

Segundo Flávio, a Venezuela se tornou um dos exemplos mais extremos de como um regime autoritário pode destruir uma nação: "Sob os governos de Hugo Chávez e, posteriormente, do narcoterrorista Nicolás Maduro, o país enfrentou a concentração de poder, o enfraquecimento das instituições democráticas, a perseguição à imprensa, a repressão à oposição e a eliminação da independência do Judiciário".

Também disse que Maduro "utilizava o território venezuelano como rota estratégica para a distribuição de drogas para diversos países". "O comunismo nunca levou um povo à prosperidade; só levou nações inteiras ao medo, à fome e à fuga", escreveu em outro trecho na postagem.

Estefania Lima - especial para o Correio

Repórter

Brasiliense, 19 anos. Gosto muito de ir ao cinema, sozinha ou acompanhada. Sou amadora no skate, mas me considero profissional em Sudoku. Comecei no jornalismo em 2022, no Centro Universitário Iesb.

Por Estefania Lima - especial para o Correio
postado em 03/01/2026 17:27 / atualizado em 03/01/2026 17:29
