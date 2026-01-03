'Lula será delatado', diz Flávio Bolsonaro após captura de Maduro

Segundo Flávio, a Venezuela se tornou um dos exemplos mais extremos de como um regime autoritário pode destruir uma nação - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Um dos principais nomes da oposição na disputa eleitoral deste ano, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, neste sábado (3/1), que espera que Lula seja delatado. A declaração foi feita horas depois do presidente Donald Trump informar a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em operação militar realizada pelos Estados Unidos (EUA) na capital Caracas.

"Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas…", escreveu o presidenciável pelo X, antigo Twitter.

Segundo Flávio, a Venezuela se tornou um dos exemplos mais extremos de como um regime autoritário pode destruir uma nação: "Sob os governos de Hugo Chávez e, posteriormente, do narcoterrorista Nicolás Maduro, o país enfrentou a concentração de poder, o enfraquecimento das instituições democráticas, a perseguição à imprensa, a repressão à oposição e a eliminação da independência do Judiciário".

Também disse que Maduro "utilizava o território venezuelano como rota estratégica para a distribuição de drogas para diversos países". "O comunismo nunca levou um povo à prosperidade; só levou nações inteiras ao medo, à fome e à fuga", escreveu em outro trecho na postagem.

