Ao defender pai, Carlos Bolsonaro diz que Brasil segue caminho da Venezuela

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) comparou a atuação do Judiciário brasileiro ao que classificou como o “mesmo roteiro que destruiu a Venezuela”, em referência à repressão do regime de Nicolás Maduro. A declaração, publicada no X (antigo Twitter) nesse domingo (4/1), foi feita ao comentar a prisão do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado e preso por tentativa de golpe, que ele classifica como perseguição política.

“Perseguição política, justiça usada como arma, censura disfarçada de legalidade e medo imposto como método de controle”, escreveu Carlos no X (antigo Twitter). Segundo ele, o Brasil estaria trilhando um caminho semelhante ao do país vizinho. “Não é coincidência. É o mesmo caminho. E quem ainda finge não ver está apenas assistindo ao Brasil virar aquilo que pensou que jamais veria”, afirmou.

O que fazem hoje com Jair Bolsonaro e com milhares de inocentes é exatamente o mesmo roteiro que destruiu a Venezuela: perseguição política, justiça usada como arma, censura disfarçada de legalidade e medo imposto como método de controle. Não é coincidência. É o mesmo caminho. E… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 5, 2026

A declaração ocorre em meio à repercussão internacional da captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro, detido no sábado (3/1) em Caracas, ao lado da esposa, Cilia Flores, por forças dos Estados Unidos.

Acusado de narcotráfico e terrorismo, Maduro deve comparecer nesta segunda-feira (5/1) ao Tribunal Federal do Distrito Sul de Manhattan, em Nova York, para responder formalmente às acusações.

Prisão de Bolsonaro

Jair Bolsonaro cumpre pena definitiva de 27 anos e três meses de prisão após condenação por tentativa de golpe de Estado. Além da pena de reclusão, Bolsonaro teve os direitos políticos suspensos durante todo o período de cumprimento da condenação e ficará inelegível por mais oito anos após o término da pena, o que o afasta do cenário eleitoral até 2060.