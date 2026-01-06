Lewandowski sinaliza saída do governo e Lula fica sob pressão por reforma ministerial

O dia exato da saída de Lewandowski ainda depende do aval de Lula, mas há uma expectativa que ele deixe o governo até esta sexta-feira (9/1) - (crédito: Tom Costa/MJSP )

Ao retornar a Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá de enfrentar, de imediato, uma reorganização no primeiro escalão do governo. Pelo menos dois ministros já comunicaram ao chefe do Executivo o desejo de deixar seus cargos ainda neste início de ano. Segundo fontes ligadas à gestão petista, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, conversou com Lula no fim do ano passado e indicou que pretende deixar a pasta já em janeiro — de preferência até o fim desta semana.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O dia exato da saída de Lewandowski ainda depende do aval do chefe do Executivo, mas há uma expectativa que ele deixe o governo Lula até esta sexta-feira (9/1).

Outro ministro que já manifestou ao presidente o desejo de deixar o cargo é Fernando Haddad, titular da Fazenda. Ele já havia informado que sairia da pasta para colaborar com a campanha de Lula.

"Eu manifestei o desejo de colaborar com a campanha do presidente Lula. Isso é incompatível com ser ministro da Fazenda. Não tem como colaborar com a campanha no cargo de ministro da Fazenda. Se o meu pleito for atendido de alguma maneira, em ser colaborador da campanha, uma troca de comando aqui seria importante", declarou Haddad a jornalistas.

O chefe da pasta afirmou, porém, ter disposição para permanecer até o fim de fevereiro, caso seja necessário para garantir a transição.

Saiba Mais Diversão e Arte Milton Cunha é afastado da Globo após propaganda do governo Lula

Milton Cunha é afastado da Globo após propaganda do governo Lula Política Globo de Ouro 2026: Wagner Moura desabafa sobre governo Bolsonaro

