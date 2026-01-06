Milton Cunha é afastado da Globo após propaganda do governo Lula - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Milton Cunha foi retirado do comando do quadro Enredo e Samba, exibido dentro do RJ1, telejornal local da Globo no Rio de Janeiro, em virtude de um comportamento de viés político recente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o motivo teria sido uma a participação do carnavalesco numa propaganda do Governo Federal. O próprio, inclusive, havia gravado a edição deste ano do quadro em várias escolas de samba.

A direção de jornalismo da emissora na capital fluminense, no entanto, ordenou a reedição e que fosse cortada a participação de Milton Cunha. O entendimento no setor interno foi de que não seria correto ele participar do quadro desta vez, uma vez que ações comerciais são vetadas para quem é da área.

Leia também: Fátima Bernardes se manifesta sobre casamento com Túlio Gadêlha

A decisão foi tomada após a propaganda que passou a ir ao ar em 13 de dezembro. Nela, Milton Cunha exalta feitos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio. Procurada para comentar o assunto, a Globo respondeu que o carnavalesco ainda é o principal nome do Carnaval da emissora, e que ganhará novos quadros em programas de entretenimento.