Milton Cunha é afastado da Globo após propaganda do governo Lula

Milton Cunha foi retirado do comando do quadro Enredo e Samba, exibido dentro do RJ1, telejornal local da Globo no Rio de Janeiro, em virtude de um comportamento de viés político recente.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o motivo teria sido uma a participação do carnavalesco numa propaganda do Governo Federal. O próprio, inclusive, havia gravado a edição deste ano do quadro em várias escolas de samba.
A direção de jornalismo da emissora na capital fluminense, no entanto, ordenou a reedição e que fosse cortada a participação de Milton Cunha. O entendimento no setor interno foi de que não seria correto ele participar do quadro desta vez, uma vez que ações comerciais são vetadas para quem é da área.
A decisão foi tomada após a propaganda que passou a ir ao ar em 13 de dezembro. Nela, Milton Cunha exalta feitos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio. Procurada para comentar o assunto, a Globo respondeu que o carnavalesco ainda é o principal nome do Carnaval da emissora, e que ganhará novos quadros em programas de entretenimento.