Eduardo Bolsonaro posta foto ao lado de congressista americano Jim Jordan

Na foto, o deputado Eduardo Bolsonaro (esquerda) aparece ao lado de Jim Jordan (centro-esquerda), Flávio Bolsonaro (centro-direita) e Paulo Figueiredo (direita) - (crédito: Reprodução/X)

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou no X, na tarde desta quinta-feira (8/1), uma foto ao lado do deputado norte-americano Jim Jordan, presidente do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do jornalista Paulo Figueiredo. Segundo Eduardo, o grupo participou de uma reunião no Congresso dos EUA para discutir temas relacionados à liberdade de expressão.

Na publicação, Eduardo afirmou que Jim Jordan está à frente dos esforços no Congresso norte-americano para “defender a liberdade de expressão e proteger os interesses de empresas americanas” fora dos Estados Unidos. O deputado também destacou a experiência política do republicano, que está há quase 20 anos na Câmara dos Representantes e é aliado do presidente Donald Trump.

????????????????Today we were at the United States Congress in a meeting with the Chairman of the Judiciary Committee, Rep. @Jim_Jordan.



In addition to leading the “Twitter Files Brazil” report, Jim is now heading congressional efforts to defend free speech and protect the interests of… pic.twitter.com/EkWgDLnVhh — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) January 8, 2026

Ele mencionou ainda o relatório conhecido como “Twitter Files Brazil”, associado a debates sobre moderação de conteúdo em redes sociais e supostos casos de censura, que é liderado por Jordan.

Descrito como pré-candidato à Presidência da República por Eduardo, o senador Flávio Bolsonaro está há alguns dias de férias nos EUA, e disse em entrevista ao canal do jornalista Paulo Figueiredo, que escolheu viajar ao país para ficar mais próximo do irmão, que de "maneira injusta" e em defesa da liberdade, não pode voltar ao Brasil.