"Vamos trabalhar para derrubar esse veto", diz Flávio Bolsonaro

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de “produto vencido”, após veto presidencial ao PL da Dosimetria. O projeto de lei diminui a pena de tentativa de golpe de Estado do pai do parlamentar, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
O parlamentar citou o problema de segurança pública enfrentado no Brasil, pauta que moverá as eleições deste ano, para criticar o líder petista.
“Lula é um produto vencido, movido a ódio e ideologia. Até agora não disse uma única palavra sobre os chefes de facções que não retornaram à cadeia durante a última saída temporária de Natal. Enquanto isso, criminosos seguem roubando e matando por um celular nas ruas do Brasil”, escreveu no X, antigo Twitter.
“Mas, para este governo, o que parece realmente perigoso é uma mulher que suja uma estátua com batom. Lula não quer paz. O que estamos vendo é uma perseguição política escancarada, seletiva e injusta. Na primeira sessão do Congresso Nacional, vamos trabalhar para derrubar esse veto. Chega de inversão de valores. O Brasil precisa de justiça, segurança e respeito ao cidadão de bem”, seguiu Flávio.
