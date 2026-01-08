"Vamos trabalhar para derrubar esse veto", diz Flávio Bolsonaro

"O que estamos vendo é uma perseguição política escancarada, seletiva e injusta", escreveu o filho de Jair Bolsonaro - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de “produto vencido”, após veto presidencial ao PL da Dosimetria. O projeto de lei diminui a pena de tentativa de golpe de Estado do pai do parlamentar, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O parlamentar citou o problema de segurança pública enfrentado no Brasil, pauta que moverá as eleições deste ano, para criticar o líder petista.

“Lula é um produto vencido, movido a ódio e ideologia. Até agora não disse uma única palavra sobre os chefes de facções que não retornaram à cadeia durante a última saída temporária de Natal. Enquanto isso, criminosos seguem roubando e matando por um celular nas ruas do Brasil”, escreveu no X, antigo Twitter.

“Mas, para este governo, o que parece realmente perigoso é uma mulher que suja uma estátua com batom. Lula não quer paz. O que estamos vendo é uma perseguição política escancarada, seletiva e injusta. Na primeira sessão do Congresso Nacional, vamos trabalhar para derrubar esse veto. Chega de inversão de valores. O Brasil precisa de justiça, segurança e respeito ao cidadão de bem”, seguiu Flávio.

Lula é um produto vencido, movido a ódio e ideologia.



Até agora não disse uma única palavra sobre os chefes de facções que não retornaram à cadeia durante a última saída temporária de Natal.



Enquanto isso, criminosos seguem roubando e matando por um celular nas ruas do Brasil.… pic.twitter.com/DGtQynYfM0 — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) January 8, 2026

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro