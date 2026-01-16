Maioria dos brasileiros tem imagem negativa de Bolsonaro, indica Quaest

Rejeição é maior no Nordeste e apoio se concentra no Sul - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (16/1) aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem imagem negativa para 53% dos eleitores brasileiros que afirmam conhecê-lo. O levantamento indica ainda que 41% avaliam o ex-chefe do Executivo de forma positiva, enquanto 6% dizem não o conhecer.

A enquete mediu índice de conhecimento e imagem de nove nomes, sendo o ex-presidente o mais rejeitado. Os dados revelam forte variação regional na percepção sobre Bolsonaro. No Nordeste, a rejeição é mais elevada: 67% dos eleitores têm imagem negativa do ex-presidente, ante 24% que o avaliam positivamente, consolidando a região como a de pior desempenho para o político.

Em sentido oposto, o Sul aparece como o principal reduto de apoio. Na região, 58% dos entrevistados dizem ter imagem positiva de Bolsonaro, enquanto 39% manifestam avaliação negativa, o melhor resultado registrado no levantamento.

A pesquisa foi realizada com 2.004 pessoas, em entrevistas presenciais, entre os dias 8 e 11 de janeiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00835/2026, conforme informado pelo instituto responsável pelo levantamento.

Além de Jair Bolsonaro, a Genial/Quaest também aferiu a imagem de outras lideranças políticas nacionais, entre elas a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), o empresário Pablo Marçal (PRTB), o pastor Silas Malafaia, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).