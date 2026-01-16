Lula diz que salário mínimo no Brasil é "muito baixo"

O presidente afirmou que, desde sua criação, o salário mínimo não cumpriu sua função de garantir diretos fundamentais aos trabalhadores - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta sexta-feira (16/1) que o salário mínimo no Brasil é “muito baixo”, e que a iniciativa, desde sua criação, não cumpriu a função de garantir que os trabalhadores tenham direitos fundamentais como moradia e alimentação.

A fala ocorreu durante cerimônia para lançar a medalha comemorativa dos 90 anos da criação do salário mínimo, na Casa da Moeda, Rio de Janeiro.

“Não estamos fazendo apologia ao valor do salário mínimo. O valor do salário mínimo é muito baixo no Brasil. Nós estamos fazendo apologia aqui da ideia de um presidente da República que, em 1936, criou a possibilidade de se estabelecer um salário que garantisse aos trabalhadores os direitos elementares que todos nós temos direito: a gente morar, a gente comer, estudar e ter o direito de ir e vir”, discursou Lula.

“Desde que foi criado, o salário mínimo não preenche os requisitos da intenção da lei”, acrescentou ainda o chefe do Executivo.

A lei do salário mínimo foi criada pelo então presidente Getúlio Vargas em 1936. Atualmente, o valor do piso é de R$ 1.621, desde 1º de janeiro. Uma das principais promessas de campanha do presidente Lula, implementada no início do governo, foi o aumento anual do salário mínimo acima da inflação.