Lula diz que salário mínimo no Brasil é "muito baixo"

Presidente participa de cerimônia para lançar a medalha comemorativa dos 90 anos da criação do salário mínimo, na Casa da Moeda, Rio de Janeiro

O presidente afirmou que, desde sua criação, o salário mínimo não cumpriu sua função de garantir diretos fundamentais aos trabalhadores - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta sexta-feira (16/1) que o salário mínimo no Brasil é “muito baixo”, e que a iniciativa, desde sua criação, não cumpriu a função de garantir que os trabalhadores tenham direitos fundamentais como moradia e alimentação.

A fala ocorreu durante cerimônia para lançar a medalha comemorativa dos 90 anos da criação do salário mínimo, na Casa da Moeda, Rio de Janeiro.

“Não estamos fazendo apologia ao valor do salário mínimo. O valor do salário mínimo é muito baixo no Brasil. Nós estamos fazendo apologia aqui da ideia de um presidente da República que, em 1936, criou a possibilidade de se estabelecer um salário que garantisse aos trabalhadores os direitos elementares que todos nós temos direito: a gente morar, a gente comer, estudar e ter o direito de ir e vir”, discursou Lula.

“Desde que foi criado, o salário mínimo não preenche os requisitos da intenção da lei”, acrescentou ainda o chefe do Executivo.

A lei do salário mínimo foi criada pelo então presidente Getúlio Vargas em 1936. Atualmente, o valor do piso é de R$ 1.621, desde 1º de janeiro. Uma das principais promessas de campanha do presidente Lula, implementada no início do governo, foi o aumento anual do salário mínimo acima da inflação.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 16/01/2026 13:37
