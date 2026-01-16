Boulos comenta possível candidatura de Ratinho Júnior contra Lula

O ministro da Secretaria da Presidência da República, Guilherme Boulos, comentou nesta sexta-feira (16/1) sobre uma possível candidatura do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), à presidência nas eleições deste ano. Na avaliação de Boulos, Ratinho não vai disputar o pleito presidencial.

“Ratinho eu acho que não será candidato, imagino que será candidato ao Senado no Paraná. Então, acho muito difícil que seja (candidato a presidente)”, disse Boulos, em entrevista ao podcast Kritikê.

O comentário do ministro de Lula ocorreu um dia após Ratinho Júnior se colocar à disposição para representar a direita nas eleições deste ano. "Se o meu nome for escolhido internamente, eu fico muito honrado e obviamente vou aceitar o desafio”, disse ele ontem (16/1).

Esse movimento do governador do Paraná teve o aval do presidente do seu partido, Gilberto Kassab. A anuência do cacique do PSD, no entanto, não será o suficiente para a escolha do representante da direita nas eleições.

Para Boulos, essa decisão partirá apenas do ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo que ele esteja preso e condenado a mais de 27 anos por tentativa de Golpe de Estado.

“Quem tem voto (para presidente) é Bolsonaro. Quando Bolsonaro indicou que seu candidato seria Flávio (Bolsonaro), ele (Flávio) pontuou 25% enquanto Tarcísio pontuou 9% na última pesquisa Quaest (divulgada nesta semana)”, afirmou, ao lamentar que, atualmente, a direita “civilizada” perdeu o lugar para a extrema-direita “de Bolsonaro”.