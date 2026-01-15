Ratinho Jr diz aceitar "desafio" de lançar pré-candidatura ao planalto

O discurso em que o governador do Paraná se mostra disponível para comandar um projeto às eleições para o Executivo Federal foi amplamente disparado pela equipe de Kassab - (crédito: Roberto Dziura Jr./Governo PR)

O governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), afirmou nesta quinta-feira (15/1) aceitar o "desafio" da pré-candidatura à presidência da República nas eleições deste ano. Caso siga na busca pelo Planalto, Ratinho será um dos representantes da oposição ao presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Se o meu nome for escolhido internamente, eu fico muito honrado e obviamente vou aceitar o desafio”, disse o governador do Paraná, ao participar de agenda oficial ao lado do prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD). Um dos principais apoiadores de sua pré-candidatura é o presidente do seu partido, Gilberto Kassab.



O discurso em que o governador do Paraná se mostra disponível para comandar um projeto às eleições para o Executivo Federal foi amplamente disparado pela equipe de Kassab. Na avaliação do presidente do PSD, o apoio a Ratinho Jr virá em meio à indefinição da candidatura à presidência de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo (Republicanos), e da aposta de Jair Bolsonaro a seu filho Flavio, na corrida para o Planalto.

Circulam nos bastidores que, antes de lançar o vídeo aceitando o "desafio" da pré-candidatura, Ratinho e Kassab tiveram reuniões para definir se seu nome estaria no jogo para o pleito presidencial. As conversas também foram abrangeram representantes do mercado financeiro, setor que apoia Tarsício de Freitas como o nome da direita para o Planalto.

Embora o filho do apresentador de TV Ratinho diga aceitar o desafio de liderar uma campanha para bater de frente com Lula, o governador do Paraná se mostrou flexível em relação a nomes. "Mais que nomes, é projeto. Quem vai ter a capacidade de liderar um novo projeto para o Brasil", pontou, ao criticar a polarização política entre o ex-presidente Bolsonaro e Lula.

“As pessoas não estão mais aguentando esse ambiente de briga política, que não está trazendo resultado nenhum para a dona Maria. A dona Maria não está conseguindo melhorar sua vida”, exemplificou o governador.