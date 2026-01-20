Ministro destaca avanços do Minha Casa, Minha Vida

Ao rebater críticas de que o programa estaria ultrapassado, o ministro defendeu a atualidade e a aprovação popular do Minha Casa, Minha Vida - (crédito: Ministério das Cidades)

Durante a cerimônia de entrega de 1.276 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, nesta terça-feira (20/1), o ministro das Cidades, Jader Filho, fez um balanço das ações do governo federal na área da habitação, com destaque para os resultados alcançados no Rio Grande do Sul desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em discurso direcionado à população gaúcha, o ministro afirmou que o estado já soma 142 mil moradias contratadas desde 2023, número que, segundo ele, representa a concretização do sonho da casa própria para milhares de famílias. “Mas eu queria fazer uma prestação de contas, com o povo do RS. Hoje, já são 142 mil casas contratadas no Rio Grande do Sul. 142 mil famílias realizaram o sonho da casa própria, desde que o senhor [Lula] retornou, no terceiro mandato, desde 2023”, declarou.

Jader Filho também relembrou os impactos das enchentes e tragédias climáticas que atingiram o estado nos últimos anos e ressaltou a criação de instrumentos específicos para atender as famílias afetadas. De acordo com o ministro, uma das frentes foi o Minha Casa, Minha Vida Rural Calamidade, voltado a moradores de áreas rurais que perderam suas casas. “Em muitas áreas rurais, as famílias perderam suas casas e nós criamos o programa para atender essas famílias”, afirmou, ao mencionar ainda a implementação de novos formatos dentro da política habitacional.

Ao rebater críticas de que o programa estaria ultrapassado, o ministro defendeu a atualidade e a aprovação popular do Minha Casa, Minha Vida. “Algumas pessoas, senhor presidente, falam que o minha casa minha vida é um programa que as pessoas não reconhecem mais, que o programa envelheceu. Me permita discordar senhor presidente”, disse. Segundo ele, pesquisas recentes apontam o programa como o mais bem avaliado do país. “Esse programa, na última pesquisa que foi realizada no Brasil, foi classificado como o programa mais bem avaliado no Brasil. A cada 10 brasileiros, 9 reconhecem o que o senhor fez lá em 2009.”

O ministro também destacou o cumprimento antecipado da meta estabelecida pelo presidente Lula para a atual gestão. “O senhor quando eu cheguei lá no ministério, disse: Jader, nós queremos em 4 anos contratar 2 milhões de casas”, relatou. De acordo com Jader Filho, o objetivo foi alcançado com antecedência. “Senhoras e senhores, nós batemos a meta de 2 milhões de casas, com 1 ano e 1 mês de antecedência. E hoje já foram contratadas 2,2 milhões de casas contratadas.”

A projeção do governo federal, segundo o ministro, é ampliar ainda mais o alcance do programa até o fim de 2026. “E nós vamos chegar no final de 2026, com 3 milhões de famílias pelo minha casa minha vida”, concluiu, sob aplausos do público presente na cerimônia.