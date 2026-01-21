Redes resgatam vídeo de Bolsonaro ‘oferecendo’ Amazônia aos EUA

Vídeo em que Bolsonaro afirma que gostaria de "explorar a Amazônia junto com os Estados Unidos" voltou a circular - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em que ele afirma que gostaria de “explorar a Amazônia junto com os Estados Unidos” voltou a circular nas redes sociais nesta semana, enquanto o presidente norte-americano, Donald Trump, intensifica declarações sobre a necessidade de controlar a Groenlândia, território autônomo da Dinamarca.

O resgate nas redes também ocorre em meio a passagem de Trump na Suíça para o Fórum Econômico Mundial (FEM), em Davos.

O trecho em questão faz parte do documentário alemão 'O Fórum', dirigido por Marcus Vetter, que mostra os bastidores do FEM de 2019, também realizado em Davos, primeira participação internacional de Bolsonaro após assumir a Presidência.

A cena registra um encontro informal entre o então presidente brasileiro e o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore, referência global na pauta ambiental.

Durante a conversa, Gore manifesta preocupação com a preservação da Amazônia. Bolsonaro responde afirmando que a floresta “não pode ser esquecida”, acrescentando que o Brasil possui “muitas riquezas” e que gostaria de explorá-las “junto com os Estados Unidos”. A declaração provoca visível constrangimento em Gore, que diz não ter certeza se entendeu corretamente o que foi dito.

Na sequência, Bolsonaro reforça a aproximação com os norte-americanos. “Eu gosto muito do povo americano. O Brasil elegeu um presidente que gosta dos Estados Unidos. E a Amazônia pode ser a solução para o mundo”, afirma, antes de dizer que os dois deveriam conversar mais. Gore encerra o diálogo de forma diplomática dizendo que está sempre disponível ao diálogo.

O ex-presidente nunca chegou a formalizar qualquer proposta de cooperação internacional nos termos mencionados no vídeo.

A repercussão retorna agora em um contexto internacional sensível. Donald Trump desembarcou nesta quarta-feira (21) em Zurique, de onde seguirá para Davos, em meio a uma escalada de tensão com países europeus após reiterar que os Estados Unidos “precisam” da Groenlândia por razões de segurança nacional. A ilha, rica em recursos naturais e estrategicamente localizada no Ártico, pertence ao Reino da Dinamarca.



Trump afirmou que a Groenlândia é essencial para o sistema de defesa dos EUA e para o monitoramento de atividades militares russas e chinesas na região. “Precisamos da Groenlândia para a segurança nacional”, disse a repórteres, ao citar a presença de embarcações estrangeiras nas águas próximas à ilha.



