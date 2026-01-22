Bolsonarista carregará pedra de 25 kg no pescoço na caminhada com Nikolas

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem que afirma ser morador de Petrolina, no interior de Pernambuco, com uma pedra presa ao pescoço enquanto anuncia a intenção de viajar para se encontrar com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e acompanhá-lo em sua caminhada em direção a Brasília (DF).

Nas imagens, o homem diz que pretende iniciar o deslocamento de moto ou de carro até o encontro com o parlamentar e, a partir desse ponto, continuar o trajeto a pé, mantendo a pedra presa ao corpo.

Segundo o relato, o objeto teria cerca de 25 quilos e faria parte de um gesto que ele classifica como “sacrifício”. O autor do vídeo declara ainda que a pedra deveria conter o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Estou muito satisfeito com sua atitude, Nikolas. Uma atitude brilhante. Me manda sua localização para me encontrar com você", afirmou.

De acordo com o relato, a caminhada teria como objetivo a “libertação” de Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente cumpre a pena na Papudinha.

O autor do vídeo afirma que a pedra teria sido retirada da chamada Serra da Santa, em Petrolina. Segundo ele, durante uma vigília, um pastor teria orientado para que apoiadores de Jair Bolsonaro carregassem pedras entre 20 e 25 quilos, com o nome do ex-chefe do Executivo escrito nela, presas ao pescoço como forma de sacrifício.

"É um sacrifício, já estou acordando torto, mas é um sacrifício em prol da liberdade do nosso presidente Jair Bolsonaro", disse.

Segundo o homem, o gesto deveria ser repetido em larga escala, com a participação de milhões de apoiadores. Ele destaca que apenas a realização desse ato coletivo permitiria o retorno de Bolsonaro ao poder. “Com reza não dá jeito, oração não dá jeito, caminhada, sem a pedra, não dá jeito”, enfatiza.

Até o momento, não há informação de quem é o homem e se a viagem para encontrar o parlamentar está em curso. O deputado não respondeu sobre o conteúdo.

Caminhada de Nikolas

Nikolas decidiu ir a pé de Paracatu, no Triângulo Mineiro, até Brasília (DF), prometendo cumprir cerca de 240 km até a capital federal. Apoiadores, políticos, influenciadores e outras personalidades se uniram a ele, e o grupo já caminhou mais de 100 km. Na noite dessa quarta-feira (21/1), eles pararam para dormir em Cristalina (GO).

Em Brasília, os bolsonaristas pretendem se concentrar no próximo domingo (25/1), na Praça do Cruzeiro a partir das 12h. O local é próximo ao Memorial JK, museu sobre o ex-presidente Juscelino Kubitschek.

Denominado “Acorda, Brasil”, o ato vai começar a cerca de 6 km da Praça dos Três Poderes, onde manifestantes golpistas depredaram prédios públicos em 8 de janeiro de 2023, pedindo a volta de Jair Bolsonaro ao poder e intervenção militar.