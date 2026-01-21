Caminhada de Nikolas Ferreira: quem aderiu ao protesto até Brasília

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) iniciou, na última terça-feira (20/1), uma caminhada de cerca de 240 quilômetros, partindo de Paracatu, em Minas Gerais, com destino a Brasília. Ao longo do trajeto, o parlamentar conseguiu mobilizar colegas de partido, aliados políticos e apoiadores, transformando a caminhada em um ato de manifestação política.
Segundo Nikolas, a mobilização ocorre em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de pessoas condenadas em decorrência dos atos de 8 de janeiro de 2023. A iniciativa tem sido amplamente divulgada nas redes sociais, onde aliados incentivam a participação de apoiadores e declaram publicamente apoio ao movimento.
Até a manhã desta quarta-feira (21/1), ao menos 25 parlamentares, autoridades e apoiadores de destaque haviam se juntado à caminhada. Entre os nomes mais conhecidos está o do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, que passou a integrar o grupo logo nas primeiras horas do percurso.
Veja quem está participando da caminhada até Brasília:
-
Nikolas Ferreira (PL-MG) — deputado federal
-
Carlos Bolsonaro (PL-RJ) — vereador do Rio de Janeiro
-
Gustavo Gayer (PL-GO) — deputado federal
-
André Fernandes (PL-CE) — deputado federal
-
Coronel Naime — coronel da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal
-
Luciano Zucco (PL-RS) — deputado federal
-
Carlos Jordy (PL-RJ) — deputado federal
-
Sargento Gonçalves “Lagartão” (PL-RN) — deputado federal e policial militar
-
Lucas Polese (PL-ES) — deputado estadual pelo Espírito Santo
-
Magno Malta (PL-ES) — senador da República
-
Marcos Pollon (PL-MS) — deputado federal
-
Maurício do Vôlei (PL-MG) — deputado federal
-
Gilberto Cattani (PL-MT) — deputado estadual pelo Mato Grosso
-
Capitão Martim (Republicanos-RS) — deputado estadual pelo Rio Grande do Sul
-
Lucas Pavanato (PL-SP) — vereador da cidade de São Paulo
-
Rony Gabriel (PL-RS) — vereador de Erechim (RS)
-
Zé Trovão (PL-SC) — deputado federal
-
Junio Amaral (PL-MG) — deputado federal
-
José Medeiros (PL-MT) — senador
-
Márcio Gualberto (PL-RJ) — deputado estadual pelo Rio de Janeiro
-
Thiago Medina (PL-PE) — vereador em Recife
-
Rafael Satiê (PL-RJ) — vereador no Rio de Janeiro
-
Zoe Martínez (PL-SP) — vereadora da cidade de São Paulo
-
Sebastião Coelho — desembargador
-
Fernando Holiday (PL-SP) — ex-vereador da cidade de São Paulo
Para Nikolas Ferreira, a caminhada representa um gesto simbólico de resistência e esperança. Em declaração, o deputado afirmou que a decisão de seguir até Brasília veio após um período de inquietação diante do cenário político atual.
“Terminei uma agenda em Minas e, confesso, ia voltar para casa. Mas, há muito tempo, meu coração tem ficado inquieto diante das coisas que estão acontecendo. É escândalo atrás de escândalo. O brasileiro tem sido colocado em uma posição de quase manipulação psicológica, em que nada mais abala. O sentimento é de impotência diante das prisões que considero injustas de manifestantes do dia 8 de janeiro, da situação do próprio presidente Bolsonaro e dos escândalos envolvendo o governo e o STF”, declarou o parlamentar.
