Caminhada de Nikolas Ferreira: quem aderiu ao protesto até Brasília

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) iniciou, na última terça-feira (20/1), uma caminhada de cerca de 240 quilômetros, partindo de Paracatu, em Minas Gerais, com destino a Brasília. Ao longo do trajeto, o parlamentar conseguiu mobilizar colegas de partido, aliados políticos e apoiadores, transformando a caminhada em um ato de manifestação política.

Segundo Nikolas, a mobilização ocorre em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de pessoas condenadas em decorrência dos atos de 8 de janeiro de 2023. A iniciativa tem sido amplamente divulgada nas redes sociais, onde aliados incentivam a participação de apoiadores e declaram publicamente apoio ao movimento.

Até a manhã desta quarta-feira (21/1), ao menos 25 parlamentares, autoridades e apoiadores de destaque haviam se juntado à caminhada. Entre os nomes mais conhecidos está o do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, que passou a integrar o grupo logo nas primeiras horas do percurso.

Veja quem está participando da caminhada até Brasília:

Nikolas Ferreira (PL-MG) — deputado federal

Carlos Bolsonaro (PL-RJ) — vereador do Rio de Janeiro

Gustavo Gayer (PL-GO) — deputado federal

André Fernandes (PL-CE) — deputado federal

Coronel Naime — coronel da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal

Luciano Zucco (PL-RS) — deputado federal

Carlos Jordy (PL-RJ) — deputado federal

Sargento Gonçalves “Lagartão” (PL-RN) — deputado federal e policial militar

Lucas Polese (PL-ES) — deputado estadual pelo Espírito Santo

Magno Malta (PL-ES) — senador da República

Marcos Pollon (PL-MS) — deputado federal

Maurício do Vôlei (PL-MG) — deputado federal

Gilberto Cattani (PL-MT) — deputado estadual pelo Mato Grosso

Capitão Martim (Republicanos-RS) — deputado estadual pelo Rio Grande do Sul

Lucas Pavanato (PL-SP) — vereador da cidade de São Paulo

Rony Gabriel (PL-RS) — vereador de Erechim (RS)

Zé Trovão (PL-SC) — deputado federal

Junio Amaral (PL-MG) — deputado federal

José Medeiros (PL-MT) — senador

Márcio Gualberto (PL-RJ) — deputado estadual pelo Rio de Janeiro

Thiago Medina (PL-PE) — vereador em Recife

Rafael Satiê (PL-RJ) — vereador no Rio de Janeiro

Zoe Martínez (PL-SP) — vereadora da cidade de São Paulo

Sebastião Coelho — desembargador

Fernando Holiday (PL-SP) — ex-vereador da cidade de São Paulo

Para Nikolas Ferreira, a caminhada representa um gesto simbólico de resistência e esperança. Em declaração, o deputado afirmou que a decisão de seguir até Brasília veio após um período de inquietação diante do cenário político atual.

“Terminei uma agenda em Minas e, confesso, ia voltar para casa. Mas, há muito tempo, meu coração tem ficado inquieto diante das coisas que estão acontecendo. É escândalo atrás de escândalo. O brasileiro tem sido colocado em uma posição de quase manipulação psicológica, em que nada mais abala. O sentimento é de impotência diante das prisões que considero injustas de manifestantes do dia 8 de janeiro, da situação do próprio presidente Bolsonaro e dos escândalos envolvendo o governo e o STF”, declarou o parlamentar.