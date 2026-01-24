Planalto instala grades para chegada de manifestantes comandados por Nikolas Ferreira

O Palácio do Planalto instalou neste sábado (24/1), grades de proteção ao redor do prédio para reforçar a segurança. A medida foi adotada diante da manifestação comandada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A caminhada organizada pelo parlamentar vai percorrer cerca de 240 quilômetros em protesto contra as condenações decorrentes do 8 de janeiro de 2023.
"O GSI informa que, em virtude da possibilidade de manifestações programadas em locais próximos à instalação presidencial, as grades são utilizadas como medida de reforço, conforme os protocolos de segurança", diz nota divulgada pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
O grupo de Nikolas Ferreira saiu de Paracatu, em Minas Gerais, na segunda-feira, 19, e deve chegar a Brasília no domingo (25/1).
Saiba Mais
- Política Caminhada de Nikolas se aproxima de Brasília em meio à proibição de atos na Papuda
- Política BRB terá de reservar R$ 2,6 bilhões para cobrir perdas
- Política "O BRB é sólido, não vai quebrar", diz presidente do banco
- Política Adesão ao "Conselho da Paz" pelo Brasil ainda é incógnita
- Política Moraes manda retirar acampamentos e proíbe atos em frente à Papuda
- Política Lula critica conselho de Trump e diz que EUA quer ser "o dono da ONU"