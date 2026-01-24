InícioPolítica
PROTESTO

Planalto instala grades para chegada de manifestantes comandados por Nikolas Ferreira

A caminhada organizada pelo parlamentar vai percorrer cerca de 240 quilômetros em protesto contra as condenações decorrentes do 8 de janeiro de 2023

Protesto realizado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e outros parlamentares em Santa Maria (DF), neste sábado (24/1) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O Palácio do Planalto instalou neste sábado (24/1), grades de proteção ao redor do prédio para reforçar a segurança. A medida foi adotada diante da manifestação comandada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

A caminhada organizada pelo parlamentar vai percorrer cerca de 240 quilômetros em protesto contra as condenações decorrentes do 8 de janeiro de 2023.

"O GSI informa que, em virtude da possibilidade de manifestações programadas em locais próximos à instalação presidencial, as grades são utilizadas como medida de reforço, conforme os protocolos de segurança", diz nota divulgada pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

O grupo de Nikolas Ferreira saiu de Paracatu, em Minas Gerais, na segunda-feira, 19, e deve chegar a Brasília no domingo (25/1). 

