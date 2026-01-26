Lula e Trump reafirmam diálogo diplomático em conversa telefônica nesta segunda

Petista enfatizou ainda a Trump a importância da paz e da estabilidade regional na Venezuela, além do compromisso com o bem-estar do povo - (crédito: ANGELA WEISS / AFP e BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram por telefone nesta segunda-feira (26/1), em uma ligação de aproximadamente 50 minutos que tratou de relações bilaterais, economia e temas de agenda global.

A conversa teve início às 11h (horário de Brasília) e foi descrita por ambos os líderes como produtiva, com trocas de informações sobre indicadores econômicos que apontam perspectivas positivas para as duas maiores economias das Américas. Trump ressaltou que o crescimento econômico do Brasil e dos Estados Unidos traz benefícios para toda a região.

Os presidentes saudaram o bom relacionamento diplomático construído nos últimos meses, que já resultou na eliminação de parte significativa das tarifas aplicadas a produtos brasileiros no mercado norte-americano — um ponto de encontro após meses de tensões no comércio bilateral.

Durante a ligação, o líder petista apresentou uma proposta já encaminhada ao Departamento de Estado norte-americano, que visa fortalecer a cooperação com os Estados Unidos no combate ao crime organizado, com foco em áreas como lavagem de dinheiro, tráfico de armas, congelamento de ativos de grupos criminosos e intercâmbio de dados sobre transações financeiras. A proposta foi bem recebida por Trump, abrindo espaço para futuros acordos operacionais entre as equipes dos dois países.

Conselho da Paz

Outro ponto de destaque da conversa foi o convite feito por Trump para que o Brasil participe de um recém-proposto “Conselho da Paz” — uma iniciativa norte-americana relacionada à guerra na Faixa de Gaza. Lula aproveitou a oportunidade para sugerir que o novo órgão seja focado nesse contexto e inclua a Palestina com assento permanente, reafirmando a posição do Brasil sobre a importância de uma solução internacional mais ampla e inclusiva.

O presidente brasileiro também defendeu a necessidade de uma reforma abrangente da Organização das Nações Unidas (ONU), que envolva a ampliação dos membros permanentes do Conselho de Segurança — um tema recorrente em sua agenda diplomática global.

No diálogo, Lula e Trump trocaram, ainda, impressões sobre a situação na Venezuela, com o líder brasileiro enfatizando a importância da paz e estabilidade regional, além do compromisso com o bem-estar do povo venezuelano. A questão tem sido debatida em diversos fóruns internacionais e continua a ser um dos desafios políticos na diplomacia hemisférica.

Ao final da conversa, os dois presidentes acertaram a realização de uma visita de Lula a Washington, que deve ocorrer após a viagem do presidente brasileiro à Índia e à Coreia do Sul em fevereiro. A data exata da visita ainda será definida em breve pelas duas equipes diplomáticas.