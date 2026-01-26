‘Não me arrependo’, diz mulher atingida por raio em mobilização de Nikolas

Grupo estava concentrado no Eixo Monumental enquanto aguardava a chegada do deputado federal Nikolas Ferreira à capital federal - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Mesmo após ser atingida por um raio durante a concentração de apoiadores do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em Brasília (DF), a cuiabana Natalia Queiroz, de 29 anos, afirma que não se arrepende de ter participado da mobilização.

Natalia estava ao lado da amiga Ludmila Fernanda, de 20 anos, quando um raio caiu nas proximidades da Praça do Cruzeiro, durante o temporal que atingiu o Eixo Monumental. As duas haviam chegado à capital federal na sexta-feira (23/1), vindas de Cuiabá (MT), para acompanhar a chegada de Nikolas a Brasília após a caminhada de seis dias iniciada em Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais, até à capital federal.

Segundo o relato, a forte chuva fez com que as manifestantes permanecessem próximas umas das outras. Em meio ao temporal, Natalia contou ter sentido um forte impacto no peito após um clarão, antes de cair no chão. “De repente veio um 'clarão' muito forte e bateu no meu peito. Eu me lembro que caí para trás e veio aquela multidão caindo em cima da gente. Eu me tremia toda. Quando eu olhei para trás, eu vi ela (Ludmila) totalmente desmaiada”, relatou à CNN.



Após pedir ajuda, Natalia acompanhou o socorro à amiga, que foi uma das primeiras pacientes a dar entrada no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). Ludmila precisou ser reanimada ao chegar à unidade. “Chegamos aqui em desespero. A Ludmila estava sem consciência e reanimaram ela. Mas graças a Deus, saímos com ela daqui com vida. Mas assim, tudo vale a pena. Eu não me arrependo nem um pouco de ter vindo de Mato Grosso para apoiar o Nikolas”, afirmou.

Ludmila disse que se recorda apenas de um forte estrondo e de uma luz branca antes de perder a consciência. Segundo o relato, ela passou por exames de sangue e um eletrocardiograma. De acordo com Natalia, a jovem apresenta hematomas nas pernas e outras marcas pelo corpo.

Feridos

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal informou que 72 pessoas receberam atendimento no local. Destas, 42 estavam conscientes e orientadas, enquanto 30 precisaram ser encaminhadas ao HBDF e ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

Oito vítimas apresentavam quadro instável. Houve registros de queimaduras, principalmente nas mãos e na região do tórax, além de casos de torção e episódios de hipertermia associados às condições climáticas.



A concentração fazia parte da mobilização que marcou a chegada de Nikolas Ferreira a Brasília, onde o deputado encerrou uma caminhada de aproximadamente 240 quilômetros, iniciada em Paracatu (MG) e realizada ao longo de seis dias.

O trajeto atravessou municípios de Minas Gerais e Goiás e foi acompanhado por centenas de apoiadores, além de forças de segurança, devido aos riscos do deslocamento às margens de rodovias federais.



O ato terminou em uma manifestação na Praça do Cruzeiro, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de Estado, e de condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Segundo Nikolas, a caminhada teve caráter simbólico e buscou pressionar o Congresso Nacional a derrubar vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao chamado PL da Dosimetria, que altera critérios de aplicação de penas no Código Penal.