Lula e presidente recém-eleito da Bolívia fazem primeiro encontro no Panamá

Líderes participam do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe, realizado na Cidade do Panamá - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou, nesta quarta-feira (28/1), pela primeira vez com o líder do Executivo da Bolívia, Rodrigo Paz. Os dois participaram da sessão de abertura do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Cartibe, na Cidade do Panamá, capital panamenha.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo informações do Planalto, Lula e Paz conversaram sobre temas relacionados à infraestrutura física e às oportunidades de investimentos entre os dois países. Juntos, Brasil e Bolívia fazem fronteira por meio de quatro estados: Acre, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os presidentes também abordaram rotas para a integração sul-americana e alternativas para garantir o acesso da Bolívia a portos e ao escoamento de sua produção. Os dois ainda trataram da retomada dos diálogos na área energética e iniciativas conjuntas para combater o crime organizado na Amazônia.

Considerado de centro-direita, Paz se elegeu em outubro do ano passado após derrotar o conservador Jorge "Tuto" Quiroga. A posse de Rodrigo Paz, em novembro de 2025, foi acompanhada pelo vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin.