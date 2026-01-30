Como é a cirurgia de catarata que Lula foi submetido

Chefe-executivo já tinha sido submetido a uma cirurgia de catarata em 2020, quando o olho direito foi operado - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido, nesta sexta-feira (30/1), a uma cirurgia de catarata no olho esquerdo, em Brasília. Segundo nota da Presidência da República, o procedimento foi realizado no CBV Hospital de Olhos, e ocorreu sem complicações. O presidente já recebeu alta.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ainda de acordo com a nota, Lula permanecerá na Granja do Torto durante o fim de semana e deve retomar sua agenda normal na próxima segunda-feira (2/2), sob acompanhamento das equipes médicas coordenadas pelo professor doutor Roberto Kalil Filho e pela doutora Ana Helena Germoglio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Pesquisa brasileira mostra que lixo levou óleo do Nordeste à Florida

O chefe-executivo já tinha sido submetido a uma cirurgia de catarata em 2020, quando o olho direito foi operado. Esta é terceira cirurgia de Lula durante este mandato. Em 2023, Lula corrigiu uma artrose por meio da colocação de uma prótese na ponta do quadril. Em 2024, o presidente foi submetido a cirurgia de emergência, em São Paulo, após sentir dores de cabeça, e um exame detectar hemorragia intracraniana em decorrência da queda que sofreu no Palácio da Alvorada

A catarata é uma doença ocular caracterizada pela perda gradual da transparência do cristalino, estrutura que funciona como a lente natural do olho. De acordo com o oftalmologista Antônio Sardinha, do Hospital de Olhos de Cuiabá (HOC), quando o cristalino se torna opaco, a luz deixa de atingir corretamente a retina, provocando visão embaçada, turva e com menor definição. “É um processo progressivo, que tende a piorar se não houver tratamento”, explica.

Leia também: Gravidez de homens trans é marcada por dificuldades no acesso à saúde

Embora esteja associada principalmente ao envelhecimento e seja mais comum após os 60 anos, a catarata não afeta apenas idosos. Sardinha ainda explica que a condição também pode ser desencadeada por fatores como traumas nos olhos, exposição prolongada ao sol sem proteção, uso contínuo de determinados medicamentos, doenças sistêmicas — como o diabetes — e predisposição genética.

O único tratamento eficaz para a catarata é a cirurgia. Segundo Sardinha, atualmente, a técnica mais utilizada é a facoemulsificação, considerada moderna e pouco invasiva. Nesse procedimento, o cristalino opaco é fragmentado com o auxílio de ultrassom e retirado por uma pequena incisão. Em seu lugar, é implantada uma lente intraocular artificial e transparente, que assume a função do cristalino natural e restabelece a qualidade da visão.

Leia também: 5 formas como canetas emagrecedoras estão mudando hábitos de consumo

De acordo com o especialista, a cirurgia é realizada com anestesia local, dura em média de 20 a 30 minutos e não exige internação prolongada. A recuperação costuma ser rápida, e muitos pacientes relatam melhora significativa da visão já nos primeiros dias após o procedimento. Além disso, há lentes intraoculares mais avançadas que podem corrigir outros problemas visuais, como miopia, hipermetropia e astigmatismo, reduzindo a dependência de óculos após a cirurgia.

Por ser um procedimento amplamente realizado, com alto índice de sucesso e baixo risco, a cirurgia de catarata é considerada uma das intervenções mais seguras da medicina atual, devolvendo autonomia visual e qualidade de vida aos pacientes.