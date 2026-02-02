InícioPolítica
Três Poderes

Lula participa da sessão de abertura do Ano Judiciário no STF

Cerimônia está marcada para as 14h desta segunda-feira (2/2), e ocorre em meio a críticas à Suprema Corte pela condução do caso Master 

Cerimônia marca a abertura dos trabalhos do Judiciário. Congresso também inicia hoje suas atividades - (crédito: BBC/Monika Ghosh)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, nesta segunda-feira (2/2), da cerimônia de abertura do Ano Judiciário, no Supremo Tribunal Federal (STF). A solenidade está marcada para as 14h.

Também estarão presentes os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), além dos ministros da Suprema Corte, do procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti.

A cerimônia é o primeiro compromisso de Lula após se recuperar de uma cirurgia para remoção de catarata, procedimento simples e de rápida recuperação, na sexta-feira passada (30/1).

O ministro do STF Luiz Fux participará por videoconferência porque foi diagnosticado com pneumonia e está em tratamento. Os demais magistrados estarão presentes à sessão, conduzida pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin. 

Apesar da presença de Lula e de autoridades do Congresso, eles não costumam discursar na abertura do ano judiciário. Até o momento, estão confirmadas falas de Fachin, Gonet e do presidente da OAB.

Momento de tensão

Ainda assim, a presença das lideranças dos Três Poderes é simbólica em um momento de tensão, com críticas ao STF pela condução do caso envolvendo o Banco Master— investigado pela Policia Federal por suspeita de fraude bilionária ao Sistema Financeiro Nacional. A proximidade das eleições e julgamentos de deputados federais acusados de desviar emendas também prometem dificultar a relação entre Congresso e Judiciário.

Há a expectativa, ainda, de que Fachin lidere o debate sobre a criação de um código de conduta para ministros da Corte, tema que já sugeriu com uma prioridade de sua gestão.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 02/02/2026 10:37
