Lula participa da sessão de abertura do Ano Judiciário no STF

Cerimônia marca a abertura dos trabalhos do Judiciário. Congresso também inicia hoje suas atividades

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, nesta segunda-feira (2/2), da cerimônia de abertura do Ano Judiciário, no Supremo Tribunal Federal (STF). A solenidade está marcada para as 14h.

Também estarão presentes os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), além dos ministros da Suprema Corte, do procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti.

A cerimônia é o primeiro compromisso de Lula após se recuperar de uma cirurgia para remoção de catarata, procedimento simples e de rápida recuperação, na sexta-feira passada (30/1).

O ministro do STF Luiz Fux participará por videoconferência porque foi diagnosticado com pneumonia e está em tratamento. Os demais magistrados estarão presentes à sessão, conduzida pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin.

Apesar da presença de Lula e de autoridades do Congresso, eles não costumam discursar na abertura do ano judiciário. Até o momento, estão confirmadas falas de Fachin, Gonet e do presidente da OAB.

Momento de tensão

Ainda assim, a presença das lideranças dos Três Poderes é simbólica em um momento de tensão, com críticas ao STF pela condução do caso envolvendo o Banco Master— investigado pela Policia Federal por suspeita de fraude bilionária ao Sistema Financeiro Nacional. A proximidade das eleições e julgamentos de deputados federais acusados de desviar emendas também prometem dificultar a relação entre Congresso e Judiciário.

Há a expectativa, ainda, de que Fachin lidere o debate sobre a criação de um código de conduta para ministros da Corte, tema que já sugeriu com uma prioridade de sua gestão.