CPMI do INSS adia oitiva de deputado maranhense após cirurgia

Depoimento de Edson Araújo será remarcado; filho de empresário investigado segue convocado e pode ficar em silêncio

Deputado é investigado pela Polícia Federal no âmbito da Operação Sem Desconto - (crédito: Divulgação/Assembleia Legislativa do Maranhão)
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS decidiu adiar o depoimento do deputado estadual do Maranhão Edson Araújo (PSB), investigado pela Polícia Federal no âmbito da Operação Sem Desconto, que apura irregularidades em descontos aplicados a aposentadorias e pensões.

De acordo com informações apuradas com integrantes da comissão, o parlamentar tem condições clínicas de prestar esclarecimentos, mas a Junta Médica do Senado recomendou que ele não se desloque a Brasília neste momento em razão de uma cirurgia recente.

Com isso, a oitiva será remarcada para uma data futura, após a liberação médica para comparecimento presencial ao Congresso Nacional. A CPMI ainda não definiu um novo dia para o depoimento do deputado.
Já a comissão manteve o depoimento de Paulo Camisotti, filho e sócio do empresário Maurício Camisotti, apontado por investigadores como um dos elos finais do esquema de descontos irregulares em benefícios do INSS. A oitiva está confirmada para esta segunda-feira (9/2).

Segundo a CPMI, as passagens aéreas do depoente e de seus advogados já foram emitidas, não havendo impedimentos logísticos ou administrativos que justifiquem eventual ausência na sessão.

Paulo Camisotti, no entanto, está amparado por um habeas corpus concedido pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que garante o direito de permanecer em silêncio durante o depoimento, sem afastar a convocação nem o dever de comparecer à comissão.

Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF.

Por Alícia Bernardes
postado em 09/02/2026 09:18
