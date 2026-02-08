Camilo Santana diz que taxa de alfabetização dobrou no governo Lula

Em pronunciamento oficial em redes de rádio e televisão, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou neste domingo (8/2) que a taxa de alfabetização das crianças brasileiras passou de 36%, antes do atual mandato de Lula, para 60% ainda em 2024. O dado oficial do MEC, no entanto, mostra que a taxa naquele ano foi de 59,2%, pouco abaixo da meta da pasta, que era justamente chegar a 60%. O dado considera o número de crianças alfabetizadas até os 7 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O ministro aproveitou a volta às aulas nas mais de 180 mil escolas públicas espalhadas pelo país para fazer o pronunciamento. Logo no início, Santana destacou o sucesso da restrição do uso de celulares dentro de sala de aula e o aumento de investimentos para expandir a conectividade de internet em colégios.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“O governo do Brasil ampliou significativamente a conectividade das escolas públicas, que passou de 45% em 2023 para 70% em 2026. Hoje, 96 mil escolas já contam com parâmetros adequados de internet para uso educacional. Esse é apenas um exemplo da evolução da educação do Brasil dos últimos anos”, destacou o ministro.

Leia também: Projeto Voz Ativa pretende atuar em 70 escolas públicas do Distrito Federal

Santana também comentou sobre o programa Pé-de-meia, que concede R$ 200 mensais a estudantes de baixa renda do país durante o Ensino Médio, além de R$ 1 mil no final desse período. Ele afirmou que a iniciativa já conta com quase 6 milhões de jovens beneficiados e trouxe resultados concretos contra a evasão da sala de aula. “O abandono escolar entre jovens caiu pela metade, assim como o atraso escolar, com mais estudantes na idade adequada para a série”, reforçou.

Enem fica ainda maior, diz ministro

De acordo com o ministro, a participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que completa 28 anos em 2026, cresceu 40% desde o início do governo atual. O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) deste ano, segundo ele, é o “maior da história”, com uma oferta de 5 mil vagas em diferentes áreas do conhecimento, como ciência, tecnologia, engenharia e matemática. “São muitas notícias boas que tornam ainda mais especial essa volta às aulas”, comemorou.

O pronunciamento de Camilo Santana teve um tom de despedida do governo Lula, já que ele deve deixar o MEC no próximo mês de abril para ajudar nas campanhas de reeleição do presidente da República e do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que no momento segue atrás do adversário Ciro Gomes (PSDB) nas principais pesquisas para o estado. A cúpula do partido ainda cogita lançar o ministro como candidato ao Palácio da Abolição, caso a popularidade de Elmano fique mais desgastada.