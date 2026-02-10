Motta defende PEC do fim da escala 6x1 como prioridade da Câmara

Motta destacou que a mudança na jornada de trabalho envolve impactos significativos na economia e nas relações de trabalho - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quarta-feira (10/2) que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata da redução da jornada de trabalho no regime 6x1 está entre as prioridades do Legislativo para este último ano da legislatura. A declaração foi feita durante participação no CEO Conference, evento promovido pelo BTG Pactual, e posteriormente divulgada pelo parlamentar nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo Motta, a opção por conduzir o debate por meio de uma PEC busca conciliar o respeito às prerrogativas parlamentares e a necessidade de um amplo diálogo com a sociedade. A proposta tem como autores a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) e o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que apresentaram projetos sobre o tema.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“A tramitação via Proposta de Emenda Constitucional é, ao mesmo tempo, o respeito das prerrogativas da deputada Erika Hilton e do deputado Reginaldo Lopes, que apresentaram seus projetos, e a oportunidade de promover um debate amplo”, afirmou o presidente da Câmara.

O parlamentar destacou que a mudança na jornada de trabalho envolve impactos significativos na economia e nas relações de trabalho, o que exige cautela por parte do Congresso. “O equilíbrio e a responsabilidade são essenciais numa matéria de tamanho impacto”, disse.

Hugo Motta também ressaltou que o debate precisa levar em conta as transformações tecnológicas e as mudanças no mundo do trabalho. “O mundo evoluiu, as tecnologias se desenvolveram e o Brasil não pode ficar pra trás”, afirmou, ao defender a modernização da legislação trabalhista.

De acordo com o presidente da Câmara, a discussão será conduzida com a escuta de diferentes setores, incluindo trabalhadores, empresários e especialistas, com expectativa de que a proposta seja levada à votação em maio. “Vamos capitanear a discussão ouvindo a sociedade e o setor produtivo”, concluiu.