"Diálogo avançou", diz líder do governo sobre relação de Motta com governo

José Nobre Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara dos Deputados no governo na Câmara dos Deputados, afirmou nesta segunda-feira (2/2) que o diálogo do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), com representantes do Palácio do Planalto “evoluiu”. De acordo com Guimarães, há uma expectativa de sucesso nos assuntos que interessam ao governo na Casa.

“Para cá, as coisas evoluíram, o diálogo avançou e a nossa expectativa de votar as matérias que conciliam a todos”, disse para a imprensa.

O parlamentar já havia comentado sobre o tema em um balanço, realizado no fim do ano passado. Na ocasião, ele disse entender que o Congresso teve embates sensíveis com o Executivo, mas após negociações, que envolveram o próprio presidente Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o novo ano tende a ser mais favorável.

"Terminamos o ano com um saldo político positivo. A relação estava estrangulada em determinado momento, mas o diálogo foi retomado e funcionou. A relação do governo com a Câmara termina o ano em outro patamar", declarou, na época.

Guimarães expôs, ainda, que pretende votar a PEC da Segurança Pública depois do Carnaval.

