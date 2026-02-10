InícioPolítica
Brasil-EUA

Lula e Trump criaram "boa relação" após começo conturbado, diz Bessent

Secretário do Tesouro dos EUA citou boa relação de líder petista com outros presidentes norte-americanos, e disse haver "oportunidade geracional" para rever relação com a América Latina

Secretário do Tesouro dos EUA disse ainda que o Brasil é um importante destino para a instalação de data centers - (crédito: Kevin Lamarque/AFP)
Secretário do Tesouro dos EUA disse ainda que o Brasil é um importante destino para a instalação de data centers - (crédito: Kevin Lamarque/AFP)

O Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, declarou nesta terça-feira (10/2) que os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump “estabeleceram uma boa relação” após um período conturbado entre os dois países.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Bessent citou a visita que o petista fará a Washington no próximo mês, acompanhado de empresários brasileiros. O secretário disse ainda haver uma “oportunidade geracional” para redefinir a relação dos EUA com a América Latina.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Acredito que, após um começo conturbado, o presidente Trump e o presidente Lula estabeleceram uma boa relação pessoal”, disse Bessent durante o evento CEO Conference  2026, realizado pela XP Investimentos, em São Paulo.

O secretário também disse ver boa vontade por parte do governo brasileiro para manter diálogo, e destacou que Lula tem um histórico de boas relações com presidentes republicanos, como George W. Bush, em seu primeiro mandato. Comentou ainda que o país pode ser um destino importante para a instalação de data centers, já que possui uma ampla matriz energética renovável.

América Latina

Sobre a relação com a América Latina, citou o apoio de Trump ao presidente argentino, Javier Milei, e comemorou a vitória de José Antonio Kast como presidente do Chile, marcando a chegada da direita ao poder no país. 

Já sobre a situação na Venezuela, após operação dos EUA que capturou Nicolás Maduro, Bessent afirmou que o ataque mostra a força militar dos Estados Unidos. Segundo ele, a atual gestão venezuelana, apesar de ligada a Maduro, está colaborando, e falou que haverá eleições diretas “em algum momento”.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 10/02/2026 15:38 / atualizado em 10/02/2026 15:40
SIGA
x