Lula e Trump criaram "boa relação" após começo conturbado, diz Bessent

O Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, declarou nesta terça-feira (10/2) que os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump “estabeleceram uma boa relação” após um período conturbado entre os dois países.

Bessent citou a visita que o petista fará a Washington no próximo mês, acompanhado de empresários brasileiros. O secretário disse ainda haver uma “oportunidade geracional” para redefinir a relação dos EUA com a América Latina.

“Acredito que, após um começo conturbado, o presidente Trump e o presidente Lula estabeleceram uma boa relação pessoal”, disse Bessent durante o evento CEO Conference 2026, realizado pela XP Investimentos, em São Paulo.

O secretário também disse ver boa vontade por parte do governo brasileiro para manter diálogo, e destacou que Lula tem um histórico de boas relações com presidentes republicanos, como George W. Bush, em seu primeiro mandato. Comentou ainda que o país pode ser um destino importante para a instalação de data centers, já que possui uma ampla matriz energética renovável.

América Latina

Sobre a relação com a América Latina, citou o apoio de Trump ao presidente argentino, Javier Milei, e comemorou a vitória de José Antonio Kast como presidente do Chile, marcando a chegada da direita ao poder no país.

Já sobre a situação na Venezuela, após operação dos EUA que capturou Nicolás Maduro, Bessent afirmou que o ataque mostra a força militar dos Estados Unidos. Segundo ele, a atual gestão venezuelana, apesar de ligada a Maduro, está colaborando, e falou que haverá eleições diretas “em algum momento”.