Lula diz ter enviado dados a Trump e propõe ação contra crime organizado

Lula também adiantou que pretende levar uma comitiva de autoridades à próxima viagem aos Estados Unidos para aprofundar o diálogo - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista ao Uol nesta quinta-feira (5/2), que já compartilhou informações com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para incentivar uma cooperação direta no combate ao crime organizado e ao narcotráfico.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo Lula, durante conversa com o líder norte-americano, ele questionou se haveria disposição para enfrentar essas redes criminosas e enviou materiais preparados por órgãos brasileiros. “Mandei material preparado pela minha Receita Federal, pela Polícia Federal, mandei as empresas, mandei os cinco navios que estão presos aqui”, declarou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O presidente afirmou ainda ter repassado detalhes sobre um caso específico. “Disse: essa pessoa mora em Miami. Se quiser combater o crime organizado, pode começar a me entregar esses. Mandei fotografia da casa e endereço”, relatou.

Leia também: Lula diz que encontrou Vorcaro e que não haverá interferência no Master

Lula também adiantou que pretende levar uma comitiva de autoridades à próxima viagem aos Estados Unidos para aprofundar o diálogo. Entre os nomes citados estão o ministro da Justiça, o diretor-geral da Polícia Federal, o secretário da Receita Federal e o procurador-geral da República.

“Se quiser combater o crime organizado e o narcotráfico, o Brasil está aqui na linha de frente”, afirmou o presidente, ao defender uma atuação coordenada entre os dois países no enfrentamento das organizações criminosas.