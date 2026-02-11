InícioPolítica
Lula passa por procedimento para cauterizar lesão na pele

Secom informou que o presidente foi diagnosticado com uma queratose, lesão simples causada pela exposição ao sol e passou por procedimento no domingo em uma clínica de São Paulo

Lula participou de evento no Palácio do Planalto e marca causada pelo tratamento de uma queratose chamou atenção - (crédito: Reprodução/CanalGov)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou, no domingo (8/2), um procedimento simples para remover uma queratose no couro cabeludo. Trata-se de uma lesão comum causada pela exposição ao sol, de tratamento simples.

A informação foi dada a jornalistas pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) nesta quarta-feira (11/2), após Lula aparecer em evento no Palácio do Planalto com uma marca no topo da cabeça.

O petista fez uma cauterização da queratose em uma clínica dermatológica de São Paulo, no domingo. O procedimento dura pouco mais de um minuto, e a lesão, caracterizada por um excesso de pele, é queimada com um equipamento elétrico.

A Secom informou ainda que o procedimento não gera nenhuma contraindicação para o presidente, que pode trabalhar normalmente.

Lula participou na manhã de hoje do anúncio de um investimento de R$ 4,64 bilhões para obras de expansão em 11 aeroportos brasileiros, de quatro estados: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Pará e Minas Gerais.

Também participaram os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), além do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (BNDES), Aloizio Mercadante. Questionada após o evento, a Secom explicou o motivo da marca na cabeça de Lula.

Por Victor Correia
postado em 11/02/2026 13:24
