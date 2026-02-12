Master: Toffoli manda PF enviar dados apreendidos em celulares

Tofoli determina que a PF deve encaminhar, na íntegra, o conteúdo de todos os aparelhos eletrônicos e mídias apreendidas - (crédito: Gustavo Moreno/STF)

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou, nesta quinta-feira (12/2), que a Polícia Federal entregue os dados de todos os celulares periciados na investigação envolvendo o Banco Master. A decisão ocorre um dia após a corporação enviar ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, um relatório sobre a perícia do telefone do banqueiro Daniel Vorcaro, em que há menções a Toffoli.

Na decisão, o magistrado determina que a PF deve encaminhar, na íntegra, o conteúdo de todos os aparelhos eletrônicos e mídias apreendidas, além dos laudos periciais, incluindo dados telemáticos, informáticos e telefônicos.

Na manhã desta quinta-feira, o ministro admitiu, por meio de nota, que é sócio da Maridt, empresa que vendeu uma participação no resort Tayayá, no interior do Paraná, para um fundo do cunhado de Vorcaro. O magistrado afirmou que todos os valores foram declarados à Receita Federal e afirmou que nunca "recebeu qualquer valor” do banqueiro ou de Fabiano Zettel, também citado nas investigações.

Dias Toffoli diz que a Maridt é uma empresa familiar organizada como sociedade anônima de capital fechado, registrada na Junta Comercial. O magistrado também negou conhecer o gestor do Fundo Arllen e ressaltou que não possui nenhuma amizade ou outra relação pessoal com os investigados.

“Ademais, o ministro desconhece o gestor do Fundo Arllen, bem como jamais teve qualquer relação de amizade e muito menos amizade íntima com o investigado Daniel Vorcaro. Por fim, o Ministro esclarece que jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou de seu cunhado Fabiano Zettel”, escreveu.

Na quarta-feira, a Polícia Federal entregou a Fachin a inspeção do celular do presidente de Daniel Vorcaro, que apontou citações a Toffoli e a outras pessoas com foro privilegiado. O conteúdo está sob sigilo e foi entregue pelo próprio diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

Toffoli é o relator da investigação sobre as supostas fraudes na tentativa de compra do Master pelo BRB. Os diálogos reforçam as suspeitas de uma possível relação próxima entre Vorcaro e o ministro, em meio à apuração que envolve o Master.