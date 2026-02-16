InícioPolítica
'Quem foi preso por corrupção foi Lula', diz Michelle após desfile

Ex-primeira-dama criticou alegoria da Acadêmicos de Niterói, que abriu o grupo especial com enredo dedicado ao presidente Lula

Um carro alegórico representando o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, da escola de samba Acadêmicos de Niterói, é visto durante a noite de abertura do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 15 de fevereiro de 2026 - (crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP)
Um carro alegórico representando o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, da escola de samba Acadêmicos de Niterói, é visto durante a noite de abertura do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 15 de fevereiro de 2026 - (crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) reagiu, na noite desse domingo (15/2), à forma como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi retratado no desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Carnaval do Rio de Janeiro.

Bolsonaro apareceu em uma das alegorias caracterizado como um palhaço, atrás das grades e com uma tornozeleira eletrônica rompida, em referência ao episódio que levou à revogação da prisão domiciliar dele, em novembro do ano passado.

Em publicação no Instagram, Michelle escreveu: “Só para registrar um fato histórico: quem foi preso por corrupção foi Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é registro judicial, não opinião”.

A Acadêmicos de Niterói foi a primeira escola a desfilar pelo grupo especial, com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, que destacou a trajetória do presidente desde 1952.  

Lula não desfilou, mas acompanhou a escola da avenida, ao lado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).

A homenagem ocorre em meio a questionamentos políticos e jurídicos. Como Lula é pré-candidato à reeleição, oposicionistas levantaram a hipótese de propaganda eleitoral antecipada e acusaram o governo de usar recursos públicos para se promover. 

Ana Mendonça - Estado de Minas

Por Ana Mendonça - Estado de Minas
postado em 16/02/2026 10:46
