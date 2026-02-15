InícioPolítica
Lula lamenta morte de Renato Rabelo, ex-presidente do PCdoB

Rabelo morreu neste domingo (15/2) aos 83 anos de idade. Ele presidiu o PCdoB entre 2001 e 2015, e foi um dos articuladores da primeira campanha presidencial de Lula em 1989

Rabelo também foi vice-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) e protestava contra a ditadura militar, implantada em 1964 - (crédito: Divulgação/PCdoB)
Rabelo também foi vice-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) e protestava contra a ditadura militar, implantada em 1964

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou neste domingo (15/2) a morte do ex-presidente do PCdoB Renato Rabelo, aos 83 anos de idade. Segundo o petista, "a democracia brasileira perdeu hoje um de seus maiores nomes".

Em nota de pesar, Lula citou que esteve ao lado de Rabelo em momentos como as greves do ABC Paulista, nas Diretas Já e também nas suas campanhas presidenciais.

"A democracia brasileira perdeu hoje um de seus maiores nomes, o meu querido companheiro Renato Rabelo. Dirigente histórico do PCdoB, trilhamos, lado a lado, alguns dos momentos mais importantes de nossa história", publicou o chefe do Executivo em sua conta do X.

"Estivemos juntos nas greves do ABC, nas Diretas Já e nas campanhas presidenciais a que concorri", acrescentou Lula.

Militante foi exilado durante a ditadura

A morte foi comunicada hoje pelo próprio PCdoB, sigla que comandou entre 2001 e 2015. Ele enfrentava um câncer. Rabelo foi vice-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) e militante do grupo Ação Popular (AP) durante a ditadura de 1964.

Ele foi exilado na França em 1976, e retornou ao Brasil em 1979, após a anistia. Dez anos depois, em 1989, representou o PCdoB na aliança que laçou a primeira candidatura de Lula à Presidência da República. O petista só venceu em 2022.

A nota de falecimento divulgada pelo partido foi assinada pela presidente em exercício do PCdoB, Nádia Campeão, e pela presidente licenciada e ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. 

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 15/02/2026 21:55
