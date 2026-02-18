InícioPolítica
Lula sanciona reajuste para o Legislativo com veto a penduricalhos

Planalto afirma que medida fere a Lei de Responsabilidade Fiscal com a criação de novas despesas no fim do mandato

A decisão de Lula prevê o aumento para 2026, mas veta aumentos para os exercícios de 2027, 2028 e 2029. - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, nesta terça-feira (17/2), o reajuste para servidores do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas da União (TCU), mas vetou trechos da medida que estabelecem benefícios adicionais, os chamados "penduricalhos", segundo divulgou o jornal O Globo. A justificativa para o veto é de que a Lei de Responsabilidade Fiscal impede a criação de despesas obrigatórias no fim do mandato que não possam ser integralmente cumpridas até o fim da gestão, de acordo com nota enviado pelo Planalto. 

A decisão de Lula prevê o aumento para 2026, mas veta aumentos para os exercícios de 2027, 2028 e 2029. A medida deve ser publicada nesta quarta-feira (18/2) no Diário Oficial da União (DOU). 

Os Projetos de Lei 6070/25, do Senado, e 179/26, da Câmara, preveem reajuste entre 8% e 9% para servidores efetivos, comissionados e secretários parlamentares, além de instituir uma licença compensatória e outros dispositivos que permitem pagamento acima do teto. Essa licença estabelece a proporção de um dia de folga para três dias de exercício, com possibilidade de conversão em indenização em condições específicas.


Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 18/02/2026 01:13 / atualizado em 18/02/2026 01:26
