No último dia de carnaval, João Campos faz balanço e agradece Lula

No último dia de folia no Recife, o prefeito João Campos (PSB) fez um balanço dos seis dias de carnaval e estimou a participação de 3,5 milhões de pessoas. Em coletiva na noite desta terça-feira (17/2), elogiou a segurança, a organização e a limpeza, além de destacar a gratuidade da programação. Ele também agradeceu a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Galo da Madrugada, no sábado.
Segundo o prefeito, o diferencial deste ano foi o fluxo do trânsito. Ao contrário de 2025, quando o acesso ao palco do Marco Zero registrou longos congestionamentos, a gestão afirma ter ampliado rotas e melhorado a mobilidade. Nos estacionamentos solidários, houve rotatividade média de quatro veículos por vaga, superando quatro mil automóveis por noite.
João Campos também citou a abertura da Ponte Giratória e a ampliação do circuito da cultura popular como pontos positivos. “Nossa limpeza foi impressionante. Todos os tonéis verdes são lavados diariamente com sabão neutro e essência de eucalipto”, afirmou.
João Campos finalizou a entrevista ao lado da noiva, Tabata Amaral (PSB), e agradeceu a presença do presidente Lula no bloco Galo da Madrugada. Segundo o prefeito, o petista ficou encantado com o desfile. “O mais impressionante foi ver o carinho do povo com Lula. Depois que ele foi embora, porque tinha outras agendas, o pessoal chegava e perguntava por ele.”
A festa de encerramento no palco do Marco Zero, reuniu maracatus de baque solto, além de Nena Queiroga, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Alceu Valença e o Orquestrão comandado por Maestro Spok, mantendo a tradição de atravessar a madrugada ao som do frevo.
